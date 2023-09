Wizard With A Gun erscheint Mitte Oktober XBU MrHyde am Fr, 01.09.2023, 13:15 Uhr

Das Entwicklungsstudio Galvanic Games und Devolver Digital haben das Veröffentlichungsdatum von Wizard With A Gun bestätigt. Am 17. Oktober wird der Titel für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.



Wizard with a Gun ist ein kooperatives Online-Sandbox-Survival-Spiel, das in einer magischen Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und packender Geheimnisse spielt. Spieler begeben sich allein oder zu zweit auf ein Abenteuer, erschaffen einen ganz eigenen Charakter und statten ihn nach den eigenen Wünschen aus - und nebenher erkunden sie das Unbekannte, entwerfen Waffen mit der gebotenen Sorgfalt und sammeln Geschosse und Einrichtungsgegenstände für den Wohnturm. Aber Vorsicht! Wenn die Magie außer Kontrolle gerät, kann sehr schnell alles niederbrennen...

Quelle: Devolver Digital