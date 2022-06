Wir wissen endlich, wann Digimon Survive erscheint XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 12:45 Uhr

Und das gleich mal vorweg: schon bald! Am 29. Juli könnt ihr auf Xbox One, PlayStation 4, Switch und PC in Digimon Survive einen Hybriden aus Visual Novel und Taktik-RPG spielen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Spielerinnen und Spieler, die die digitale Version des Spiels innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung erwerben, erhalten als kostenlose Bonusinhalte Guilmon und HP-Support-Ausrüstung.

DIGIMON SURVIVE schickt Spielerinnen und Spieler in eine mysteriöse Welt voller gefährlicher Monster und tödlicher Kämpfe, die ihre Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellen. In den Schuhen des Protagonisten Takuma Momozuka haben sie dank einer Vielfalt von potenziell schwierigen Entscheidungen direkten Einfluss auf den Ausgang ihres Abenteuers, inklusive der Digitation ihrer Digimon und der Beziehungen, die sie zu NPCs aufbauen und vielem mehr.

Quelle: Bandai Namco Europe