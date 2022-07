Digimon Survive ab heute im Handel erhältlich XBU MrHyde am Fr, 29.07.2022, 14:00 Uhr

Bandai Namco Europe kündigt heute die Veröffentlichung von Digimon Survive an, einer Mischung aus Visual Novel und taktischem Rollenspiel. Das Spiel bietet eine Geschichte voller Spannung, einzigartiger Charaktere und potenziell düsteren Entscheidungen.



Digimon Survive schickt die Spielerinnen und Spieler in eine mysteriöse Welt voller gefährlicher Monster und tödlicher Kämpfe, die ihren Überlebenswillen auf die Probe stellen werden. Sie schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Takuma Momozuka und haben die Möglichkeit, den Ausgang ihres Abenteuers direkt zu beeinflussen, einschließlich der Entwicklung ihrer Digimon sowie der Beziehungen, die sie zu NPCs aufbauen und vielem mehr.

Quelle: BandaiNamco