Wilde Kreaturen warten in Wild Hearts XBU MrHyde am Fr, 09.12.2022, 14:30 Uhr

EA Originals und KOEI TECMO veröffentlichen heute im Rahmen der The Game Awards einen neuen Trailer zu WILD HEARTS, der einen näheren Blick auf einige der größten Kemono bietet, die den Spielern im Kampf gegenüberstehen werden. Das neue AAA-Jagdspiel erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



Die Kemono stellen eine echte Bedrohung für die traumhaften Landschaften von Azuma dar. Die gewaltigen Bestien sind mit ihrer Umwelt verschmolzen und nutzen die Kraft der Natur, um ihre Umgebung nach ihren Wünschen zu formen und um Territorium zu kämpfen. In WILD HEARTS treffen Spieler:innen im Rahmen ihrer Reise auf zahlreiche Kemono – von pflanzenbewachsenen Eichhörnchen bis hin zum riesigen Floragrunzer und vielen mehr. Der neue Trailer stellt drei der mächtigsten Kemono im Spiel vor: Den wilden Wolf Frostgrim, den riesigen Falken Amaterasu und erstmals Goldsturm – den grausamen, gnadenlosen Tiger mit seinem Tornado aus Sand und Gold.

Quelle: Electronic Arts