Werde der König der Obdachlosen in Hobo: Tough Life XBU MrHyde am Mo, 05.09.2022, 15:30 Uhr

In einer Zeit, in der man seine Schnitzelgerichte nicht mehr wie früher nennen darf und in der bestimmte Verkleidungen zu Karneval plötzlich unerwünscht sind, erscheint ein Spiel, welches Obdachlose zu Hauptcharakteren macht. In dem Survival-Spiel Hobo: Tough Life wird bspw. gestohlen und Gewalt angewendet, um den Winter zu überstehen. Hier ist der Release Trailer zum Spiel:

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Perun Creative