Welche Xbox ist die richtige?

Die Anschaffung einer neuen Konsole sollte gut überlegt sein. Denn es kommt immer darauf an, was der Spieler für individuelle Anforderungen hat. Während manche Gamer Retro-Spiele bevorzugen, lieben es andere, immer die neusten hochauflösenden Titel zu zocken. Glücklicherweise gibt es für jeden davon die passende Xbox.

Ältere Microsoft-Konsolen günstig kaufen

Microsoft hat bisher vier verschiedenen Xbox-Serien auf den Markt gebracht. Die alten Modelle sind vielleicht nicht so leistungsstark wie die neuste Generation, sie bieten aber auch heute noch einen enormen Spielspaß. Außerdem lassen sie sich gebraucht zu günstigen Preisen kaufen, sodass das Portemonnaie deutlich geschont wird. Denn gerade neue Konsolen kosten ordentlich Geld.

Xbox: Die erste Spielekonsole von Microsoft

Die erste Xbox wurde von Microsoft im Jahr 2002 in Europa auf den Markt gebracht. Zum Verkaufsstart standen den Spielern auch direkt eine Reihe von spannenden Games bereit. Besonders heraus sticht Halo: Combat Evolved. Dabei handelt es sich um einen Ego-Shooter mit einer ausgefeilten Hintergrundgeschichte, die im Science-Fiction-Genre angesiedelt ist. Das Spiel war so erfolgreich, dass daraus eine ganze Serie entstand. Mittlerweile ist auch ein Remaster des ersten Teils erhältlich.

Die erste Xbox ist eine gute Wahl für alle, die Retro-Spiele bevorzugen und sich gerne in ihre Kindheit oder Teenager-Zeit zurückversetzen lassen. Ein echter Pluspunkt ist der günstige Preis!

Xbox 360: Ein Nachfolger mit Kultstatus

Nur wenige Jahre nach der ersten Konsole schickte Microsoft bereits die Xbox 360 hinterher. Sie stand Ende 2005 in Europa in den Regalen und hatte mehr Leistung im Gepäck. Im Laufe der Jahre erschienen zahlreiche Spiele, die begeisterten Gamern mit Sicherheit ein Begriff sein werden. Beispielsweise können Far Cry 2 bis 4 auf der Xbox 360 gespielt werden. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure von Ubisoft. Doch auch ein absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte nämlich Resident Evil 4 war auf der Xbox 360 spielbar. Das Spiel erfand das Horror-Genre neu und liefert zugleich einen vollständig neuen Kamera-Winkel, der bis heute in vielen Games verwendet wird.

Die Xbox 360 ist eine solide Spielekonsole, für die so viele Games zur Verfügung stehen, dass die Auswahl riesig ist. Wer abwechslungsreichen Spielspaß sucht und ein beschränktes Budget hat, ist mit dieser Konsole gut beraten.

Xbox One: Leistungsstarke Spielekonsole mit Multimedia-Funktionen

Die Xbox One kann seit November 2022 in Europa gekauft werden. Im Microsoft Store können Games per Mausklick erworben und direkt heruntergeladen werden. Dadurch ist ein Laufwerk theoretisch nicht mehr notwendig. Aus diesem Grund gibt es die Xbox One S auch als All-Digital-Variante. Die kommt ohne Laufwerk aus. Darüber hinaus biete die Xbox One Apps für die gängigen Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime.

Die leistungsstärkste Variante aus der Xbox One Reihe ist die Xbox One X. Laut Microsoft bietet sie die Möglichkeit, Games in 4K-Qualität zu genießen. Allerdings funktioniert das natürlich nur, wenn der Fernseher ebenfalls 4K unterstützt.

Auf der Xbox One laufen zahlreiche Titel der letzten 10 bis 15 Jahre nahezu reibungslos. Wer sich außerdem ein Mulitmedia-Center wünscht, mit dem er auch Musik oder Filme streamen kann, macht mit der Xbox One nichts falsch.

Xbox Series X/S: Die brandaktuellen Modelle von Microsoft

Die neuste Konsole von Microsoft ist in zwei Varianten erhältlich. Dabei ist die Xbox Series S deutlich günstiger als die Xbox Series X. Dafür ist aber auch das Innenleben ein wenig abgespeckt worden. Zum Beispiel liegt der interne Speicher nur bei 512 GB anstatt bei 1 TB. Zudem unterstützt die günstige Variante kein echtes 4K, sondern verwendet stattdessen 4K Upscaling.

Wer stets die neusten Spiele in der besten Auflösung spielen möchte, wird mit der Xbox Series X wahrscheinlich glücklich. Allerdings sind viele der neuen Titel wie zum Beispiel Elden Ring auch für die Xbox One X erschienen. Dort laufen sie vielleicht in etwas schlechterer Qualität, sind aber spielbar. Auch hier gilt es abzuwägen, was einem wichtiger ist und ob man überhaupt den passenden Fernseher für die Konsole besitzt.

Quelle: XBoxUser