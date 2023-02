Welche Strategien funktionieren für echt Geld Casinos wirklich? XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:05 Uhr

Casino-Spiele haben schon immer eine besondere Faszination auf die Menschen ausgeübt. Ob es um Book of Ra Spielautomaten oder das Spielerlebnis an Tischspiele wie Blackjack oder Roulette geht, ein gewisses Maß an Aufregung und Spannung ist garantiert.

Doch nicht jeder Besuch im Online-Casino endet mit Schweizer Franken. Deswegen suchen viele Spieler nach Strategien, die ihnen helfen können, ihre Gewinnchancen zu erhöhen. In diesem Blog-Beitrag werden wir einige der am häufigsten diskutierten Strategien für echte Casinos in der Schweiz untersuchen und bewerten, ob sie wirklich funktionieren. Dieser Artikel wurde von Raphael Hösli, einem Glücksspiel-Experten und Chefredakteur, geprüft. Dich erwartet ein Bericht über die Effektivität beim Spielen um echtes Geld im Vigiswiss Online-Casino-Bericht.

1. Finde die besten Casino Seiten, um beim Online-Glücksspiel zu gewinnen

Um Erfolg zu haben, gilt: Finde das beste Online-Casino Schweiz anhand von Vergleichsportalen! Durch das große Spielangebot am Markt hast du die Qual der Wahl. Doch solltest du sämtliche Lizenzen vorab bei den Eidgenössischen Spielbankenkommission prüfen, bevor du dir ein Konto bei den besten Schweizer Online-Casinos erstellst.

Doch nur die guten Online-Glücksspielanbieter bieten einen seriösen Kundensupport, der stets getestet wird. Nutze für deine Entscheidung ein Online-Casino Vergleich oder Empfehlungen von Freunden. Dabei bewerten die Casino-Experten nur vertrauenswürdige Online-Casinos nach diversen Kriterien und Zertifizierungen auf ihren Kundenservice.

2. Die richtige Strategie zum Online-Spielen

Bist du bereit, dein Glück online zu versuchen? Stell dir zuerst eine wichtige Frage – geht es dir nur um den Nervenkitzel oder hoffst du auf ein Vermögen? Damit dein Abend im Casino ein voller Erfolg wird, gilt es zuerst die Regeln aufzufrischen und dich mit cleveren Strategien zu wappnen. Nur so kannst du sicherstellen, dass das Glück auf deiner Seite ist! Dabei kannst du die Limit Funktion innerhalb der Casino App verwenden, um eine Verlustgrenze festzulegen.

Wenn es etwas gibt, womit Online-Casinos nicht geizen, dann sind es Bonusangebote! Mit ihren riesigen Willkommensboni und anderen lukrativen Aktionen sicherst du dir deinen ersten Vorteil. All diese Extras können den Unterschied ausmachen, ob du als Gewinner vom Platz gehst oder nicht – also ergreife diese goldenen Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten! Achte jedoch auf das Kleingedruckte bei den Bonusbedingungen. um keine bösen Überraschungen zu erleben.

3. Lerne alle Regeln der Casinos in der Schweiz kennen

Egal, ob du dich an die Blackjack-Tische wagst, dein Glück beim Roulette versuchst oder eine Runde Video Poker spielst – stell sicher, dass du genau weißt, was gespielt wird! Es ist wichtig, die grundlegenden Regeln zu verstehen und zu beherrschen.

Lies dir also umfassenden Leitfäden durch, bevor du dich mit echtem Geld in die Vegas-Action stürzt – du könntest damit viel Geld sparen (oder gewinnen!). Wenn du dich einmal eingearbeitet hast, kannst du in kostenlosen Spielen üben, bis du bereit bist, um echtes Geld zu spielen... Wir versprechen dir: Du wirst es dir später danken!

4. Wie man beim Online-Casino Schweiz Echtgeld verdient

Viele Casino Experten wissen, den Hausvorteil auszunutzen. Doch wie kapitalisiert man die Chancen, um am Ende die Swiss Casinos mit mehr Schweizer Franken zu verlassen? Die Online-Spielbanken nehmen nur etwa 1 bis 10 % aller Spieleinsätze ein, doch das lässt es so klingen, als würde man mit mindestens 90 % seines Geldes behalten. Die Wahrheit ist jedoch, dass die meisten Schweizer Spieler bei einer Wette verlieren.

Der Hausvorteil hat für jeden einzelnen Einsatz keine Bedeutung. Er gilt nur für den langfristigen Spielverlauf eines Spiels.

Das Gleiche gilt für die „theoretische Rendite„, die das Gegenstück zum ‚Hausvorteil‘ darstellt. Wenn der Hausvorteil 5% beträgt, liegt die theoretische Rendite für den Spieler bei 95 %. Das scheint zwar ein großartiges Verhältnis zu sein, ist aber nur für viele Einsätze relevant, die über einen langen Zeitraum, gemessen in Monaten oder Jahren, getätigt werden.

Wenn du darauf hofft, in der Schweiz den Jackpot zu knacken, ist Blackjack deine beste Wahl! Mit einem niedrigen Hausvorteil und den höchsten Gewinnchancen für Spieler bietet dieses Blackjack cleveren Spielern einen unschlagbaren Vorteil. Um sicherzustellen, dass der Erfolg auf deiner Seite des Tisches liegt, ist es wichtig, dass du die Strategie gründlich lernst. Bleibe diszipliniert und maximiere so deine Gewinne mit dem perfektem Spiel.

HAUSVORTEIL BEI BELIEBTEN ONLINE CASINO SPIELEN

Null Roulette: 2,70 %

Doppelnull-Roulette: 5,26 %

Spielautomaten: 2 % bis 15 %

Poker: 0,1 – 8 %

Blackjack: 0,2 – 1,65 %

5. Gewinne mitnehmen

Leichter gesagt als getan, doch die meisten Schweizer nutzen ihre Gewinne als Gelegenheit, ihre Einsätze zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Wir empfehlen jedoch, dass sich in Online-Casinos ein Limit zu setzen, bevor du dir gewinnen auszahlen lässt. Oder du legst einen Betrag fest, den du bereit bist zu verlieren. Wenn du diesen Tipp beherzigt, kannst du nahezu sicher sein, dass du beim online Casinospielen pro Sitzung einen Gewinn erzielst.

6. Verzichte auf Alkohol

Genauso wie deine Gefühle beeinflusst auch Alkohol dein Spielverhalten. Dabei wirst du automatisch beim Spielen in Online-Casinos unvorsichtiger. Auch wenn es um deine Lieblingscasino Spiele geht, solltest du stets nüchtern in Online-Casinos spielen. Sonst riskierst du mehr und läufts Gefahr so dein Budget leichtfertig zu überziehen, auch wenn du es vielleicht besser wüsstest. Am besten lässt du die Kombination von Alkohol und Glücksspiele bleiben. Es ist nicht zu empfehlen, beides miteinander zu vermischen. Also Finger weg vom Alkohol, wenn du im Online-Casino spielst.

7. Gönne dir eine Pause

Die besten Online-Casino Spiele bringen ein gewisses Maß an Aufregung, doch Pausen sind wichtig, um zwischen den Spielen, einen freien Kopf zu bewahren. Der schlaue Schweizer Dichter Gottfried Keller sagte eins: „Ruhe zieh das Leben an, Unruhe verscheucht es.“ Nutze die Zeit für einen Spaziergang an der frischen Luft oder um deine Ziele zu überdenken. Jede Minute, die du nicht spielst, ist eine Minute, in der du dem Online-Casino dein hart verdientes Geld nicht gibst.

8. Renne Verlusten nicht hinterher

Wenn Menschen Verlusten hinterhertragen, wird das in der Fachsprache „Bildung“ genannt. Das ist ein Poker Begriff für emotionales statt logisches Spielen. Anstatt also in Online-Casinos ihre Zeit zu verschwenden, ist es ratsam sich auszuloggen. Die Hoffnung den Einsatz wiederzuerlangen, resultiert langfristig in einer Spielsucht, die weder dir noch deinem Umfeld etwas guten tun.

9. Halte dich an die Fakten

Auch wenn die Chancen bei Spielen wie Blackjack, Baccara oder 3-Karten-Poker dank des Hausvorteiles weniger als 5 Prozent beträgt. Kann diese sich so verschlechtern wie bei Automaten durch den Einsatz der falschen Wetten. Wenn Sie im Online-Casino mit „neben und progressiven“ Wetten spielen, verbessert sich ihre Chance dadurch nicht. Sie verschlechtern sie nur.

10. Habe stets Spaß dabei

Das Spielen im Schweizer Online-Casino ist Unterhaltung! Es soll dir Spaß machen und Stress vermeiden. Wenn Sie sich beim Spielen gestresst fühlen, sollten Sie vielleicht eine Pause einlegen.

Fazit: Wer nicht spielt - gewinnt!

Casino Spiele sind darauf ausgelegt, dass du verlierst. So ist das Spiel gestaltet. Aber auch wenn es wichtig ist, dies zu akzeptieren, kannst du trotzdem deine Gewinnchancen verbessern. Klar kann man Verluste nicht ausschließen, aber du kannst den Vorteil, den das Casino gegenüber dir hat, verringern. Indem du den Geldbetrag reduzierst und dich an die obigen Tipps hältst.

