Welche Arten von PlayStation gibt es eigentlich? XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 18:00 Uhr

Im Dezember 1994 kam die erste PlayStation in Japan auf den Markt. Sie wurde damals für 35820 Yen, was zur damaligen Zeit 573 DM waren, angeboten. Der Importpreis lag bei stolzen 2800 DM. 1995, im September, war es dann soweit, dass die erste PlayStation für 599 DM in Europa eingeführt wurde. Wer bislang noch nicht auf den Hype der PlayStation aufgesprungen ist, der kann auf SpieloTV zahlreiche Online Casino Spiele spielen. Hier findet man die unterschiedlichsten Genres.

Mittlerweile ist bereits die PlayStation 5 auf den Markt gekommen und die Nachfrage ist enorm hoch. Die Spielekonsolen werden stets verbessert. Die Auflösung ist extrem realitätsnahe und die neuste Konsole verfügt über einige besondere Highlights. Es gibt anpassende Videofilter, eine Rückspulfunktion und unterschiedliche Skalierungen sind ebenfalls gegeben. Der Vorteil hierbei ist, dass sich selbst Klassiker jetzt im 16:9 Format spielen lassen.

Welche PlayStation Konsole ist die beste?

Bei der Frage, welche der Konsolen die beste ist, gehen die Meinungen stark auseinander, doch letztendlich gewinnt die PlayStation 5. Sie konnte mit ihrer besonders guten Leistung überzeugen und auch die verbaute Hardware konnte punkten. Diese Spielekonsole sicherte sich eine 5-Sterne-Bewertung. Ein weiterer Vorteil, den die PlayStation 5 mit sich bringt, ist, dass sich Spiele von der PlayStation 4 auf dieser problemlos spielen lassen, was umgekehrt nicht der Fall ist.

Eine der beliebtesten Konsolen auf dem Markt ist sicherlich die Xbox, da es einige Spiele gibt, die jetzt Goldstatus erreicht haben und die man unbedingt spielen möchte. Alleine im Februar wurden einige neue Games auf den Markt gebracht, die einen Suchtfaktor aufweisen können. Bei der PlayStation ist es jedoch ähnlich. Immer wieder werden neue, verbesserte Spiele auf den Markt gebracht und echte Zocker dürfen hier den Starttermin nicht verpassen.

Das PlayStation-Zubehör nimmt ebenfalls volle Fahrt auf. Vom stylischen Wireless-Controller, über eine Medienfernbedienung, um Filme zu streamen bis hin zu Konsolen-Covers, die direkt ins Auge fallen, ist alles erhältlich. Die Konsolen werden immer ansprechender, stylischer und haben wesentlich mehr zu bieten, als dies noch vor einigen Jahren der Fall gewesen war.

Lässt sich eine PlayStation-Konsole upgraden?

Wer noch ein älteres Modell, wie beispielsweise die PlayStation 2 besitzt, der kann diese Konsole nicht auf die PlayStation 5 upgraden. Dies sieht jedoch anders mit der PlayStation 4 aus, denn hier kann man Hand anlegen. Wer ein solches Upgrade vornimmt, der profitiert definitiv von einer wesentlich besseren Leistung. Die PlayStation 5 bietet jedoch den großen Vorteil, dass diese abwärtskompatibel ist. Wer somit Spiele der 4er Version spielen möchte, der kann dies problemlos auf der 5er Konsole machen.

Es gab ja immer schon Diskussionen, dass man sich eine neue Spielekonsole zulegen müsse, wenn man ältere Spiele auch auf einer neuen Konsole spielen möchte. Diese Diskussion bleibt bei der PlayStation 5 jetzt aus. Es müssen nicht mehr zwangsläufig beliebte Spiele gekauft werden, sodass sich diese auch auf der neuen Konsole spielen lassen. Ein großer Vorteil, denn so muss man sich von älteren Spielen nicht mehr trennen, wenn man eine neue Konsole, wie die PlayStation 5 gekauft hat. Zu Anfang gab es bei der neuen Konsole noch einige Verbesserungsvorschläge, die jetzt jedoch von dem Hersteller vorgenommen wurden. Die älteren Spielekonsolen, wie die PlayStation 3 beispielsweise kann man immer noch für wenig Geld kaufen. Sie hat jedoch nicht an Wert zugenommen, wie es oftmals bei älteren Spielekonsolen der Fall ist, dies gilt auch für die PlayStation 1.

Quelle: XBU