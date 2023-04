Weitere offene Beta für Diablo 4 geplant

Die Entwickler von Blizzard Entertainment haben das Feedback der letzten offenen Beta von Diablo 4 genutzt und viele Änderungen implementiert. Darunter auch die Anpassungen der Layouts in den Dungeons und Balancing-Verbesserungen. Wer schon vor dem Release wissen will wie sich das anfühlt, kann nun vom 12. bis 14. Mai erneut an einer offenen Beta teilnehmen.

Diablo IV will offer one last chance to play for free before launch - join the Server Slam on May 12-14: https://t.co/aUct0oGcIj