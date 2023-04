Weitere Details zum Gameplay von Sword Art Online: Last Recollection XBU MrHyde am Di, 04.04.2023, 11:30 Uhr

Bandai Namco Entertainment gibt weitere Einblicke in das Kampfsystem und in die düstere Atmosphäre der Story von SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION. Das Spiel erscheint am 6. Oktober 2023 für Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: BandaiNamco