Releasetermin von Sword Art Online: Last Recollection bekannt XBU MrHyde am Mi, 08.03.2023, 12:45 Uhr

Diese Meldung ist ganz frisch und gerade reingekommen: Sword Art Online Last Recollection wird am 6. Oktober 2023 erscheinen. Der Titel erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. In einem neuen Musikvideo können Fans außerdem die Geschichte des Animes und der Videospiel-Serie zu „Sword Art Online“ Revue passieren lassen.

Quelle: BandaiNamco