Weg mit den Bäumen - Lumberjack's Dynasty ist da

Ran an die Säge und alles wegholzen, was im Weg steht. Lumberjack's Dynasty lässt euch ab sofort auch auf den Konsolen wie der PlayStation 4 und Xbox One ganze Wälder vernichten. Warum? Weil es Spaß macht - und weil ihr ein Holzfällerimperium aufbauen wollt, klar.

Hört ihr sie? Diese wunderbare Stille. Fühlt ihr sie? Die einzigartige Energie des Waldes? Doch hört genau hin - das Geräusch der Kettensäge unterbricht eure Träume. Macht euch an die Arbeit - es gibt viel zu tun in Lumberjack’s Dynasty! Schlüpft in die Rolle eines Holzfällers, erweckt den eingeschlafenen Betrieb eures Onkels zu neuem Leben, bewirtschaftet Wälder, bedient schweres Gerät, erntet Holz und verwertet es um Produkte gewinnbringend zu verkaufen und euer Imperium zu vergrößern. Renoviert Gebäude, pflanzt Gemüse und findet Freunde in Pinegrove. Am Ende wartet das ganz große Glück auf euch: Sucht und findet die Liebe eures Lebens und schafft eure eigene Dynastie!

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation und Xbox zum Preis von 29,99 € erhältlich.

Key Features

Erlebe eine einzigartige Mischung aus Forstwirtschaft, Holzfällen und Lebenssimulation aus der Ego-Perspektive

Folge der quest-basierten Storyline (auch freies Spiel möglich)

Erkunde eine große offene Spielwelt

Interagiere mit vielen individuellen Charakteren

Spiele nach deinen eigenen Vorstellungen: Anpassungsfähiges Gameplay mit vielfältigen Aufgaben

Erlerne und verbessere Fähigkeiten, um schneller und leichter Aufgaben zu erledigen und neue Gameplay Optionen freizuschalten

Handle im Wirtschaftssystem mit verschiedenen Produkten und variablen Preisen

Setze dich hinter das Steuer von schwerem Gerät und Maschinen

Produziere und verkaufe Rundholz, Bohlen, Rinde und andere Holzprodukte

Arbeite an eigenen und fremden Gebäuden: Umfangreiches Reparieren, Umbauen und Erweitern

Repariere bestimmte Fahrzeuge

Erlebe zusätzliche Aktivitäten wie Fischen, Gemüseanbau, Obstanbau, Imkerei oder das Kochen köstlicher Mahlzeiten

Sammle Sozialpunkte und Geld als (zum Teil austauschbare) Währungen, zum Ausbau sozialer Interaktionen und der erfolgreichen Expansion deines Unternehmens

Dynastiegründung: Finde eine Frau und gründe deine eigene Familie

Treffe die richtigen Entscheidungen, um deine Dynastie zum Erfolg zu führen

Quelle: Toplitz Productions