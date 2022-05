Lumberjack's Dynasty erscheint für Konsolen

Holt schon mal die Holzfäller-Hemden aus dem Keller: Noch in diesem Jahr soll Lumberjack's Dynasty für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Lumberjack's Dynasty startet in einem alten, heruntergekommenen Holzfällerbetrieb und kombiniert traditionelle Elemente aus Lebenssimulation und Tycoon-Spielen. Es gilt, deinen Wald zu bewirtschaften, Bäume zu fällen und hochwertiges Holz sowie andere Produkte für den Verkauf zu produzieren. Die Welt von Lumberjack's Dynasty hält eine Fülle an Quests für dich bereit, um deine Fähigkeiten zu verbessern, Gebäude zu renovieren, Ressourcen zu sammeln und zu verwerten sowie soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.



Lumberjack Dynasty gibt dir die Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und die Ruhe und Energie des Waldes zu fühlen. Du steuerst schweres Holzfällergerät und erntest erstklassiges Holz, während du zu einem bedeutenden Produzenten in der Holzindustrie aufsteigst und gleichzeitig den Wohlstand deiner Familie über Generationen hinweg sicherst.

Quelle: Toplitz Productions