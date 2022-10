Way of the Hunter zeigt Waffen von Remington XBU MrHyde am Do, 20.10.2022, 21:45 Uhr

THQ Nordic hat sich mit den weltweit führenden Gewehrherstellern zusammengetan, um Spielern ein authentisches Jagderlebnis zu bieten. Im neuen Way of the Hunter-Trailer werfen sie einen Blick auf Remington Arms: Schusswaffen, die Tradition und Innovation vereinen. Wähle aus einer Reihe von Gewehren mit präziser Physik und Attributen, um deinem Jagderlebnis das gewisse Extra zu verleihen.



Mit diesem neuen Trailer kommt auch ein kostenloses Update: 6 zusätzliche High-End-Waffen - vier Gewehre und zwei Schrotflinten - werden dem Spiel hinzugefügt. Die Schusswaffen können im Spiel mit der im Spiel verdienten Währung gekauft werden.

Way of the Hunter ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle: THQ Nordic