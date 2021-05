Watch Dogs Legion Update 1 ab morgen verfügbar Amortis am Mo, 03.05.2021, 21:15 Uhr

Mit dem Titel-Update 4.0 können Spieler:innen DedSecs neue spielbare Heldin Mina Sidhu zusammen mit neuen Co-op-Missionen und zusätzlichen kostenlosen Inhalten entdecken.

Titel-Update 4.0 führt exklusive Inhalte für Season Pass Besitzer im Einzelspieler- und im Online-Modus von Watch Dogs: Legion ein, darunter:

Eine neue spielbare Heldin, Mina Sidhu: Einst eine Testperson, verfügt Mina Sidhu nun über die Macht der Gedankenkontrolle und kann mit ihrem Gedankenkontrollgerät, der OMNI Optik, die volle Kontrolle über einen Gegner übernehmen. Außerdem ist sie mit einem "Mental Blast" ausgestattet, der Gegner in der Nähe ausschalten kann.

Eine neue DedSec Stories-Mission, "Es ist ein Match!": In dieser neuen Einzelspieler-Mission findet DedSec heraus, dass jemand in London mit einem ägyptischen Minister konspiriert, um die Antiquitäten des Landes zu verkaufen und mit dem Geld gewalttätige Aufständische zu finanzieren.

Das Update fügt außerdem eine Vielzahl kostenloser Inhalte für den Einzelspieler- und den Online-Modus hinzu, darunter:

Singleplayer Kampagne & Online-Modus:

2 neue Operatives: der DJ & der Ersthelfer

Operative-Anpassung: Spieler können die Haare und die Tattoos ihrer Operatives anpassen

5 neue Operative Fähigkeiten

Taschendieb: Operatives können bei jedem Takedown Geld verdienen

Second Wind: Operatives erhalten schnell wieder Gesundheit, wenn sie Feinde besiegen

Gesucht: Albion- oder Clan-Kelley-Feinde greifen bei Entdeckung überall in London an

Hamsterer: Operatives Personal kann plündern und mehr Munition tragen

Stuntman: Operatives erleiden weniger Schaden durch Stürze, Explosionen und Kollisionen mit Fahrzeugen



Online-Modus:

3 Co-op Missionen:

In "Dysfunction" haben zwei mysteriöse Hacker des Clan Kelley, die nur als "Cousins" bekannt sind, das Londoner Gerichtssystem mit einer DDoS-Attacke lahmgelegt und fordern als Lösegeld die Abweisung aller Fälle gegen Mitglieder der Familie Kelley.

In "Meltdown" hat der Clan Kelley vier Tidis-Mitarbeiter in der Southwark-Verbrennungsanlage getötet. Bagley glaubt, dass der Clan Kelley eine experimentelle Plasmawaffe gekauft hat, die eine so kurze Halbwertszeit hat, dass sie nur für kurze Zeit nach dem Tod in einem Körper nachweisbar ist.

In "Repossession" hat Albion einen Cache mit Datenlaufwerken, die dem ursprünglichen DedSec gehören, und sie planen, die Laufwerke zu benutzen, um den Standort aktiver DedSec-Agenten zu lokalisieren.

5 neue Solo-Aufträge

2 Co-op Gadgets:

Wächter-Drohne: Eine Tidis-Wächterdrohne, die Operatives in der Nähe eskortiert und unterstützt

Punktverteidigungsdrohnen: Ein werfbares Gerät, welches eine Drohnenwolke entfaltet, um eingehendes Feuer zu blockieren

Darüber hinaus hat Ubisoft als Teil der Pläne für die Zeit nach dem Launch von Watch Dogs: Legion im Jahr 2021 die Verfügbarkeit der kostenlosen Inhalte für alle Spieler:innen von Watch Dogs: Legion sowie die neuen, exklusiven Inhalte für Season-Pass-Besitzer:innen im Einzelspieler- und Online-Modus detailliert beschrieben.

Die kostenlosen Post-Launch-Inhalte für alle Spieler:innen von Watch Dogs: Legion umfassen:

Ende Mai werden die Spieler:innen Zugang zu zwei neuen PvP-Modi haben: Extraction und den Fan-Favoriten Invasion sowie eine neue taktische Operation im Online-Modus von Watch Dogs: Legion, Project Omni. Projekt Omni ist eine intensive und herausfordernde Mission, bei der die Spieler:innen mit ihrem Viererteam strategisch vorgehen müssen, um ein geheimes Projekt zu infiltrieren und herauszufinden, warum sich die Optik-Geräte der Londoner negativ auf ihre Gehirne auswirken.

Für Season Pass Besitzer:innen:

Ende Juni erscheint Watch Dogs: Legion - Bloodline, eine neue Storyline, in der Aiden Pearce aus dem ersten Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2 in der Einzelspieler-Kampagne und online voll spielbar sind.

Im August wird Darcy, ein Mitglied der Assassinen-Bruderschaft aus Assassin's Creed®, als neue spielbare Figur neben neuen Missionen verfügbar sein.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Ubisoft