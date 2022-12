Was ist besser zum Glücksspiel: PLAYSTATION 5 oder XBOX SERIES X XBU MrHyde am Mi, 21.12.2022, 10:15 Uhr

Seit der Markteinführung der neuen Konsolengeneration von Sony und Microsoft gibt es eine ständige Debatte darüber, welche Konsole besser ist: PS oder Xbox. Zumal das amerikanische Unternehmen in den letzten Jahren sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei den Hardwarespezifikationen eine Aufholjagd hingelegt hat. Nach der Vorstellung der Xbox Series X erklärte das Unternehmen jedoch, dass es sich um die beste Spielkonsole handelt, die den Konkurrenten von Sony nicht nur in nichts nachsteht, sondern ihnen sogar überlegen ist. Die Japaner luden daraufhin alle zum Start von Horizon: Forbidden West ein. Der Kampf zwischen PS5 und Xbox Series X ist in vollem Gange.

Spiele von diesen Konsolen, die Glücksspieler interessieren werden

Hardware-Spezifikationen

Was die technischen Daten angeht, verfolgen Sony und Microsoft einen ähnlichen Ansatz, auch wenn es einige wichtige Unterschiede gibt, auf die man achten sollte. Die PlayStation 5 ist mit einer speziell entwickelten Version des Ryzen-Chipsatzes der dritten Generation von AMD ausgestattet, der acht Kerne mit der neuen Zen-2-Architektur enthält. Der Prozessor läuft mit 3,5GHz. Die GPU verfügt über 36 Recheneinheiten, die mit 2,23 GHz arbeiten und 10,28 Tflops liefern.



Die Xbox Series X GPU verfügt über eine Rechenleistung von 12 Teraflops, die sich auf 52 Recheneinheiten verteilen. Hier besteht also bereits ein deutlicher Vorteil in Bezug auf die reine Leistung. Damit enden die Leistungsunterschiede eigentlich schon.



Insgesamt haben die beiden Superkonsolen die gleichen Fähigkeiten, einschließlich Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K und 120Hz Bildwiederholraten. Wie Sie sehen können, ist die Spieleleistung praktisch identisch, mit einem leichten Vorteil für die Xbox Series X.

Inhalt der Spiele

Jeder weiß, dass Sony seine Marktstrategie in dieser Hinsicht auf Exklusivtitel aufbaut. Nehmen wir das legendäre Action Spiel Horizon: Zero Dawn, dessen Nachfolger Horizon Forbidden West das Beste aus der PS5 herausholen will. Und dann sind da noch Demon's Souls und Spider-Man: Miles Morales!



Microsoft kann mit optimierten Spielen, Produkten von Drittanbietern wie Assassin's Creed Valhalla oder Call of Duty: Black Ops Cold War und, nicht zu vergessen, Xbox Game Pass Ultimate reagieren. Diese Form des Vertriebs - Spiele im Abonnement - gilt als die bequemste und ermöglicht es Ihnen, alle neuen Produkte für wenig Geld als Erster zu erleben.

Controller

Dieses unverzichtbare und für den Gamer wichtigste Tool wurde ebenfalls geändert, allerdings hat Microsoft dies weniger energisch getan. Der Xbox Series X-Controller ist fast identisch mit dem Vorgängermodell, abgesehen von den strukturierten Griffen und dem verbesserten D-Pad sowie einer neuen "Share"-Taste auf der Vorderseite des Controllers. Allerdings wird es wie sein Vorgänger mit Batterien betrieben.



Der DualSense wurde auf eine viel ernsthaftere Weise aktualisiert. Sie wurde größer und erhielt einige neue nützliche Funktionen. Insbesondere wurde ein Mikrofon hinzugefügt, und das taktile Gefühl wurde noch emotionaler, was sich erheblich auf die Immersion des Spiels auswirkte.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alles individuell ist, obwohl die Xbox Series X in Bezug auf die Leistung und das benutzerfreundliche Abo-System gewinnt. Die PS5 hingegen hat einen funktionelleren Controller, und ihre Besitzer können die besten exklusiven Spiele genießen. Es spielt keine Rolle, wofür Sie sich letztendlich entscheiden. Dies sind die beiden Konsolen mit den leistungsfähigsten grafischen Fähigkeiten. Ihre Ära hat gerade erst begonnen, und sie werden noch ein paar Jahre an der Spitze bleiben.

Quelle: XBU