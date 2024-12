Warhammer 40000: Space Marine 2 Update Obelisk ist verfügbar XBU MrHyde am Mi, 11.12.2024, 14:00 Uhr

Focus Entertainment und Saber Interactive haben einen neuen Trailer veröffentlicht, um das bisher größte Inhaltsupdate für ihr Third-Person-Actionspiel Warhammer 40.000: Space Marine 2 zu feiern. Das „Obelisk“-Update ist ab sofort für alle Spieler verfügbar und bringt eine neue Karte mit Wiederspielwert für den Operations (PvE)-Modus, einen neuen Chaos-Gegner, ein riesiges Dark Angels-Kosmetikpaket für Season Pass-Besitzer und vieles mehr.



Das Update führt die Spieler mit der neuen Operation „Obelisk“, die heute für alle Space Marine 2-Spieler kostenlos verfügbar ist, zurück in die Totenwelt von Demerium! Außerdem müssen sich die Spieler nun dem Erleuchteten Tzaangor stellen und seinen tödlichen, rasanten Angriffen ausweichen, während er auf seiner Scheibe des Tzeentch über das Schlachtfeld rast. Seid wachsam, denn dieser neue Feind wird von nun an in jeder Operation (PvE) mit den Thousand Sons zu finden sein. Season Pass-Besitzer erhalten außerdem das Dark Angels Chapter Pack, das einen neuen Champion-Skin für die Bulwark-Klasse, drei Waffen-Skins für die Plasmapistole, das Auto Bolt Rifle und das Power Sword, einen neuen Storm Shield-Skin und über 40 einzigartige Kosmetika für acht der Dark Angels Successor Chapters enthält.

Quelle: Focus Home Interactive