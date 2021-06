Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef angekündigt

Kennt ihr Guns, Gore & Cannoli 2? Wir jedenfalls waren von beiden Teilen angetan und hatten ein paar spaßige Stunden mit dem kleinen Arcade-Titel. Warum ich das jetzt schreibe? Na, weil die Entwickler ihr neues Projekt vorgestellt haben - und das spielt im Warhammer-Universum und hört auf den eingängigen Namen Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef.

Und ja, es sieht ziemlich nach dem selben Spielprinzip aus. In dem Run & Gun Platformer lauft ihr von links nach rechts durch hübsch gestaltete 2D-Level und ballert alles über den Haufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist... im Warhammer-Stil, versteht sich. Jedenfalls finden wir die gezeigten Szenen schon sehr witzig und freuen uns auf die vielen Gegner und Bosse. Ab 2022 geht es dann unter anderem auf der Xbox One und den Xbox Series-Konsolen los!

Quelle: Microsoft