Cinematic Trailer zu Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef XBU MrHyde am Mi, 23.02.2022, 14:00 Uhr

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef soll noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Untertitel und Menüsprache werden in vielen Sprachen angeboten, darunter auch in Deutsch. Ein neuer Cinematic Trailer stimmt euch schon mal auf das Run & Gun Abenteuer ein.

Quelle: Crazy Monkey Studios