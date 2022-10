Warhammer 40.000: Inquisitor - Ultimate Edition erscheint Ende des Monats XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 17:35 Uhr

NACON und das Entwicklungsstudio NeocoreGames kündigen an, dass Warhammer 40.000: Inquisitor - Ultimate Edition am 27. Oktober 2022 für Playstation 5 und Xbox Series S|X erscheint, inklusive neuer Next-Gen-Features und allen 25 bereits veröffentlichten DLCs.



Zu den neuen Next-Gen-Features gehören:

Native 4k-Unterstüzung

Höher aufgelöste Texturen

Verbesserte Physik

Cross-Gen Multiplayer-Modi

Vollständige Unterstüzung des DualSense-Controllers auf der Playstation 5

Die neue spielbare Klasse, die bereits im Jahr 2021 angekündigt wurde, wird zu einem späteren Zeitpunkt als DLC erscheinen. Die neue Charakterklasse – ein Inquisitor der Adepta-Sororitas-Fraktion – bringt zugleich neue Klassenmechaniken und Gegenstandstypen in Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr.



Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, das erste Action-Rollenspiel, das im Warhammer 40.000-Universum angesiedelt ist, bietet sowohl rasante als auch taktische Kämpfe mit mehreren Klassen der Inquisition, die sich dem Willen des Imperators unterwerfen. Von zerstörbaren Umgebungen und einem deckungsbasierten Kampfsystem bis hin zu Fertigkeitsbäumen und einer großen Auswahl an Fahrzeugen und Waffen bietet das Spiel ein besonderes Erlebnis. Das Spiel ist außerdem in einem persistenten Universum angesiedelt, das dank seiner Größe und eines prozedural generierten Missionssystems einen großen Wiederspielwert bietet.



Fans können als Kreuzritter das Chaos vernichten, als Tech-Adept tödliche Konstrukte beschwören, als Assassine mit List und Gewandtheit abscheuliche Kreaturen zur Strecke bringen oder als Psyker Feuer mit Feuer bekämpfen. Im Einzelspielermodus, im lokalen Koop-Modus zu zweit (exklusiv auf Konsolen) oder im Online-Mehrspielermodus müssen der Wille des Imperators durchgesetzt und die dunkelsten Winkel des Imperiums von Ketzerei gesäubert werden.

Quelle: Bigben Interactive