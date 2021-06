Eine Woche im Zeichen von Warhammer - Skulls Showcase XBU TNT2808 am Do, 03.06.2021, 11:45 Uhr

Seid ihr große Warhammer-Fans? Dann solltet ihr euch das Warhammer Skulls Showcase heute Abend um 19.15 Uhr nicht entgehen lassen. Das Festival, das eine Woche lang Warhammer feiert, kommt heute zum ersten Mal auch auf die Xbox. Grund zum Feiern gibt es also, aber welche Spiele werden denn nun gefeiert?

Eigentlich alle! Ne, ohne Spaß, es wird um Age of Sigmar: Storm Ground und Necromunda: Hired Gun gehen, die beide jüngst erschienen sind. Aber auch ältere Titel werden bedacht, etwa Inquisitor Martyr, Chaosbane und Mechanicus - die ihr an diesem Wochenende alle kostenlos im Zuge Play Days austesten könnt! Vermintide 2 darf natürlich auch nicht fehlen, zumal heute ja auch die kostenlose Erweiterung Chaos Wastes erscheint. Und falls ihr doch eher auf World of Warships: Legends abfahrt, könnt ihr dort spezielle, 40K-thematisierte Schiffe auf der Xbox One und den Xbox Series-Konsolen steuern.

Aber das war noch längst nicht alles. Neben Promotionen und Rabatten in dieser Woche, sollen auch einige neue Inhalte und Neuigkeiten zu beliebten Titeln im Event gezeigt werden. Und da unter anderem Fatshark, SEGA, Focus Home Interactive und Creative Assembly an dem Stream beteiligt sind, dürfen wir einiges erwarten.

Los geht das Showcase wie geschrieben um 19.15 Uhr auf dem offiziellen Xbox YouTube-Kanal. Ihr könnt aber auch auf Twitch einschalten.

Quelle: Microsoft