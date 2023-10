War Hospital soll nun Anfang 2024 erscheinen XBU MrHyde am Mo, 09.10.2023, 14:30 Uhr

NACON und Brave Lamb Studio kündigen heute einen neuen Release-Zeitraum für War Hospital an: Das Spiel erscheint Anfang 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Nachdem die Veröffentlichung zunächst für den 26. Oktober 2023 geplant war, legt das Studio jetzt die Gründe für die Abweichung vom ursprünglichen Plan dar.



Das Entwicklerstudio hat sich das Ziel gesetzt, ein einzigartiges Spiel zu entwickeln, dessen Ziel darin besteht, Menschen zu retten, anstatt ihnen zu schaden. Damit bietet War Hospital eine andere Perspektive als sonstige Kriegsstrategiespiele. Das Spiel soll so tiefgründig und realistisch wie möglich gestaltet werden und gleichzeitig das Thema respektieren, mit dem es sich beschäftigt. Aus diesem Grund bietet War Hospital eine Reihe von Spielmechaniken, darunter Management, Strategie und Rollenspiel. Diese verschiedenen Systeme sind komplex, und benötigen mehr Entwicklungszeit als bisher angenommen, um die richtige Balance zu finden.



Brave Lamb Studio hat beschlossen, die Entwicklungszeit zu verlängern und die Veröffentlichung auf Anfang 2024 zu verschieben, damit die angestrebten Authentizitäts- und Qualitätsziele erreicht werden können. Diese zusätzlichen Monate werden es ermöglichen, Details zu verfeinern, das Spiel auszubalancieren und weitere Fehler zu beheben, damit ein ausgefeiltes Spiel entsteht.

NACON und Brave Lamb Studio bedanken sich bei allen Spielern für das Verständnis, die Geduld und die Unterstützung. Weitere Informationen zu War Hospital werden in Kürze folgen.



War Hospital kombiniert Aspekte von Echtzeit-Strategie- und Survival-Spielen und ist ein Single-Player-Management-Spiel, in dem die Spieler Entscheidungen treffen müssen, um voranzukommen. Das Spiel basiert auf der Leitung eines Feldlazaretts und der Behandlung und Rehabilitation verwundeter Soldaten während des Ersten Weltkriegs. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Major Henry Wells und übernehmen das Management eines britischen Feldlazaretts in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs.

Quelle: Nacon