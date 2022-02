War Hospital erscheint Ende des Jahres XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 17:00 Uhr

Wie der Publisher Nacon und der Entwickler Brave Lamb Studio jetzt mitteilten, soll War Hospital gegen Ende 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Zum Strategie- und Survival-Titel gibt es auch einen neuen Trailer.



Der Trailer offenbart die harsche Realität des Krieges, in der jede Entscheidung eine Schicksalhafte ist: Kranke und Verwundete müssen bestmöglich mit dem versorgt werden, was gerade noch zur Verfügung steht. Nahezu alle Entscheidungen haben hierbei direkte Auswirkungen auf den Zustand der Verletzten. Hinzukommt, dass Wendungen des Alltags in den Schützengräben kaum vorhersehbar sind. Neben dem Versorgen von Patienten müssen außerdem harte Entscheidungen getroffen werden, die Ressourcen, die Motivation des Sanitätspersonals und manchmal sogar den Lauf der Geschichte beeinflussen.

Quelle: Nacon