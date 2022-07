Vor- und Nachteile von Kryptowährungen als Anlageinstrument XBU MrHyde am Di, 12.07.2022, 19:25 Uhr

Die Meinungen der Experten zu Kryptowährungen und Blockchain sind geteilt. Viele sehen in ihnen eine weltverändernde Technologie. Andere sehen eine Reihe von Hindernissen für die breite Einführung digitaler Währungen. Sehen wir uns die wichtigsten Vor- und Nachteile der Technologie an. Kryptowährungen sind anders als alle anderen Vermögenswerte. Sie nutzen das Prinzip der Blockchain, das sie zu einer wettbewerbsfähigen Alternative zu Banküberweisungen, elektronischen Zahlungssystemen und sogar staatlichem Geld gemacht hat. Im Vergleich zu bestehenden Finanzinstrumenten bieten Kryptowährungen eine Reihe von Vorteilen.

Dezentralisierung

Wenn Sie bereits mit dieser Seite gesammelt und Geld verdient haben, dann wissen Sie, dass die meisten Kryptowährungen dezentral funktionieren, entsprechend dem in sie eingebetteten Algorithmus. Sie stehen nicht unter der Kontrolle staatlicher Behörden, und alle Kommunikationsknoten haben die gleichen Rechte und sind einander gleichgestellt. In Netzwerken wie Bitcoin können nicht einmal die Entwickler den Algorithmus ändern.

Niedrige Transaktionskosten

Transaktionen in Kryptowährungssystemen sind P2P-Transaktionen ohne Beteiligung einer zentralen Aufsichtsbehörde. Die geringeren Kosten für die Unterhaltung des Netzes ermöglichen eine erhebliche Senkung der Überweisungsgebühren. Im Gegensatz zu Banken und elektronischen Zahlungssystemen haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre eigenen Gebühren festzulegen und sogar Transaktionen ohne Gebühren durchzuführen.

Schnelle Zahlungen

Kryptowährungstransaktionen haben eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Außerdem wird eine Transaktion, sobald sie der Blockchain hinzugefügt wurde, unumkehrbar. Die Unumkehrbarkeit von Transaktionen verhindert die Manipulation von Aufzeichnungen und Betrug im System.

Datenschutz

Die Privatsphäre ist einer der größten Vorteile von Kryptowährungen. Sie müssen keine persönlichen Daten angeben, um das System zu nutzen. So können Sie anonym bleiben und Ihre Ausgaben vor den Behörden, Finanzinstituten oder Marketingfirmen verbergen.

Sie sind der alleinige Eigentümer Ihres Geldes

Auf die Kryptomünzen in einer Geldbörse kann nur mit einem privaten Schlüssel zugegriffen werden, den nur der Besitzer besitzt. Das bedeutet, dass niemand Münzen von dem Konto abbuchen oder ihre Bewegung einfrieren kann. Kryptowährungen können ein Mittel zum Schutz des eigenen Kapitals sein. Für den Fall, dass eine Bank Konkurs anmeldet oder die Regierung ihren Pflichten nicht in gutem Glauben nachkommt, sind Münzen in einer Kryptowährungsgeldbörse ein finanzielles Sicherheitsnetz.

Zuverlässige Datensicherung

Beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen riskieren die Kunden ihre persönlichen Daten, die abgefangen und anschließend verwendet werden können. Bei Kryptowährungstransaktionen werden keine persönlichen Daten an den Händler übermittelt, so dass Sie sicher sein können, dass die Informationen nicht in die Hände von böswilligen Parteien fallen.

Inflationssicher

Kryptowährungen haben einen ausgeklügelten Mechanismus implementiert, um Inflation zu verhindern. Insbesondere im Bitcoin-Netzwerk wird die Inflation durch mehrere Merkmale verhindert:

Begrenzte Ausgabe von 21 Millionen Münzen, die nicht annulliert werden können; Neue Münzen werden grundsätzlich alle 10 Minuten ausgegeben; Alle 4 Jahre wird die Münzausgabe halbiert.

Jedes Kryptowährungsnetzwerk verfügt über ähnliche Methoden, mit denen sich im Voraus vorhersagen lässt, wie viele Münzen in einem bestimmten Zeitraum existieren werden. Außerdem gibt es kein Kontrollorgan, das einseitig eine Erhöhung der Emissionen beschließen kann. Viele Menschen irren sich, wenn sie denken, dass Kryptowährungen zu kompliziert sind, um sie zu lernen und zu benutzen. In der Tat sind Kryptowährungen für jedermann zugänglich. Jeder kann mit der Nutzung von Kryptowährungen beginnen, selbst diejenigen, die keine technischen Kenntnisse haben oder nicht genau wissen, wie das System funktioniert. Es reicht aus, eine Kryptowährungs-Brieftasche zu haben, einige Münzen zu bekommen und Zugang zum Internet zu haben.

Digitale Münzen haben einen neuen Mechanismus eingeführt, der die Unzulänglichkeiten anderer Zahlungssysteme beheben soll. Zum Beispiel, um die Geschwindigkeit der Transaktionen zu erhöhen, die Kosten zu minimieren, die Sicherheit zu verbessern und den Versand von Kleinstbeträgen an jeden Ort der Welt zu minimalen Gebühren zu ermöglichen. Die Quellcodes von Kryptowährungen sind öffentlich zugänglich, was bedeutet, dass jeder Entwickler sie nutzen kann, um bessere Systeme zu entwickeln, was unweigerlich zu verbesserten Finanzmodellen führen wird.

