Vigor Chronicles: Reckoning ist jetzt verfügbar XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 14:45 Uhr

Bohemia Interactive hat das neueste Kapitel des Free-to-Play-Looter-Shooter - Vigor Chronicles: Reckoning - veröffentlicht. Das Update führt die neue Shootout-Karte Myren und die neue Bärenfalle als Verbrauchsgegenstand ein.



Die Spieler können sich in einem postapokalyptischen Battle Pass mit vielen „Dieselpunk“-Referenzen durchschlagen. Das neue M4A1-Sturmgewehr dient als Werkzeug für die Abrechnung. Spezielle Ausrüstungen können auf verschiedenen Shootout-Karten ausprobiert werden. Spieler dürfen zudem im Performance-Modus auf der Xbox Series X ihre Kräfte messen.



Das neue Update enthält viele aufregende Neuerungen und die meisten davon wurden von der Vigor-Community gewünscht. Unter Anderem gibt es eine brandneue Ergänzung der Überlieferungen aus den Outlands mit sieben neuen Kassetten, die bei Loot-Events gesammelt werden können.



„Letztes Jahr haben wir eine Feedback-Umfrage durchgeführt, in der wir unsere Community gefragt haben, welche Art von Waffen und Verbrauchsmaterial sie sich für die Zukunft wünschen. Aus den Ergebnissen ging hervor, dass die Bärenfalle und die M4A1 zu den am meisten gewünschten Gegenständen gehörten. Also haben wir beschlossen, sie in dieses Update zu integrieren. Wir hatten das Gefühl, dass das Thema, die Atmosphäre und der Zeitpunkt richtig waren, um diese Waffe und diesen Gegenstand hinzuzufügen“, so Marketing Spezialist Antonis Dimosthenous.

Quelle: Bohemia Interactive