Heute verfügbar - Vigor Chronicles: Absolution

Der Loot-Shooter Vigor erhält heute ein neues Update - natürlich auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Vigor Chronicles: Absolution liefert euch viele neue Inhalte und lässt euch eure Moral erkunden.

Im neuen Update gibt es eine neue Geschichte, eine neue Elimination-Map und passende Änderungen im Modus sowie neue Items wie radioaktive Granaten, das L86A1 LSW Maschinengewehr, Änderungen an verschiedenen Waffen und der Spielqualität.

Im neuen Update baut Bohemia weiter die Lore des Spiels als Teil eines größeren Rätsels aus. Jedes Update fügt einen Teil des Puzzles hinzu, das den Spielern schließlich hilft, das Gesamtbild zu erkennen. Dieses Mal ist die Geschichte dunkler und geheimnisvoller als je zuvor und erkundet Moral und persönliche Werte und zeigt, wie leicht diese in einer Postapokalypse verloren gehen.

Die Spieler folgen den Untersuchungen von Dr. Dubois und Dr. Azimov, die bei der Suche nach der Umkehr von radioaktiven Einflüssen auf ein dunkles Geheimnis gestoßen sind. Die Vergangenheit verbleibt nicht verborgen.

Was würde jeder Einzelne tun, wenn Moral in Frage gestellt wird? Die Antwort darauf finden Spieler auf elf Kassetten, auf die sie in POIs während Encounters stoßen und in den Unterschlupf zurückbringen.

"Dies ist eine Geschichte, die am Ende eine Menge Informationen liefern wird, die vorher nirgendwo erwähnt wurden. Sie wird die Spieler auch dazu bringen, die Entscheidungen der Charaktere zu hinterfragen und zu sehen, ob sie in dieser Situation genauso reagieren würden. Es ist super interessant zuzuhören und regt auch zum Nachdenken an," sagt Filip Stastny Vigors Brand Manager.

Chronicles: Absolution enthält:

Einen neuen Battle Pass von Chronicles: Absolution mit 75 Leveln

Überarbeitung des Elimination-Modus

Neue Elimination-Map: Fischereifabrik

Spezial-Waffe L86A1 LSW

Radioaktive Granate

Neue Kassetten (erhältlich in POI in Encounters)

Überarbeitung der Maschinengewehre

Reroll für Herausforderungen

Vigor ist erhältlich für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Quelle: Bohemia Interactive