Viel Spaß mit dem Time Loader XBU MrHyde am Di, 15.03.2022, 17:15 Uhr

Der Puzzle-Plattformer Time Loader ist zum kleinen Preis von 14,99 Euro erhältlich und kann auch auf Xbox Konsolen am Steuer eines kleinen Roboters viel Freude bereiten. Was euch erwartet, zeigt das folgende Video in einigen Gameplay-Szenen:

Quelle: META Publishing