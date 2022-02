Release-Termin von Time Loader steht fest XBU MrHyde am Mo, 14.02.2022, 17:15 Uhr

Wie META Publishing und der Entwickler Flazm jetzt mitteilten, wird ihr neues Videospiel "Time Loader" am 10. März 2022 auf Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 digital erscheinen. Als RC Auto-Roboter wird man ins Jahr 1995 zurückversetzt und kann durch seine Entscheidungen die Zeitlinie verändern. Also immer schön vorsichtig sein...

Quelle: META Publishing