Video erforscht den Mainframe aus Recompile

In einem Featurette-Video zeigen die Entwickler von Recompile die digitale Einöde, die auch als Mainframe bekannt ist. Begleitet wird die Erkundung durch einen unheimlichen Orchester-Soundtrack.

In Recompile schlüpfen Spieler in die Rolle eines Stücks Codes, das Bewusstsein erlangt hat und von einem Supercomputer festgehalten wird. In intensiven Gefechten, präzisen 3D Jump'n'Run-Abschnitten und Physik-basierten Hacking-Puzzles müssen Spieler den Computer entkommen oder sie werden für immer gelöscht.

Recompile wird am 19. August für PC (via Steam), PlayStation 5 und Xbox Series (inklusive Game Pass) erscheinen.

Quelle: Dear Villagers