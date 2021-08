Recompile im Game Pass gestartet XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 12:00 Uhr

Seit gestern könnt ihr unter anderem auf der Xbox Series X/S in ein dreidimensionales Hacking-Abenteuer eintauchen. Recompile ist zudem direkt im Game Pass erhältlich!

In Recompile schlüpfen Spieler in die Rolle eines Stück Codes, der Bewusstsein erlangt hat und in einem Supercomputer festgehalten wird. In intensiven Gefechten, präzisen 3D Jump’n’Run-Abschnitten und Physik-basierten Hacking-Puzzles müssen Spieler den Computer entkommen oder sie werden für immer gelöscht. Hindernisse in der Spielwelt umfassen intelligente Gegner, Schaltkreis-Rätsel und beide fordern Spieler auf Spezialfähigkeiten, wie Zeit-Manipulation sowie einen Jetpack zu meistern.

Das Abenteuer liefert zudem verschiedene Enden, je nachdem wie der Spieler agiert: du kannst Systeme reparieren, gelöschten Daten wiederherstellen, Gegner hacken oder zerstören, während du die Wahrheit hinter dem Hypervisor und dem Mainframe herausfindest.

Die düstere Sci-Fi-Geschichte behandelt Themen, wie das Empfindungsvermögen von Maschinen und was Realität ausmacht und wirklich bedeutet. Spieler übernehmen die Rolle eines fehlerhaften Stückes Code, das Ansätze von eigenständigen Empfindungen zeigt, aber im Mainframe gefangen ist. Der Mainframe ist eine digitale Einöde, die jegliche unbefugten Besucher löschen will.

Features:

Beeindruckender Look, in einem Supercomputer-Setting

Metroidvania-Progression und ein Nicht-linearer Spielaufbau, der Raum zum Erkunden lässt

Eine Auswahl an futuristischen Waffen und Superfähigkeiten, Jetpack inklusive!

Verschieden Spiele-Enden – je nach Spielstil

Hacke dich durch die Spielwelt, durch Tore und sogar Gegner.

Stelle dich gigantischen Bossgegnern, die dir deine Freiheit rauben wollen

Das Spiel kostet 24,99 € für Konsole und 19,99 € für PC.

Quelle: Dear Villagers