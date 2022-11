Verschiedene Anbieter von Glücksspiel im Netz XBU MrHyde am Mo, 21.11.2022, 14:50 Uhr

Online-Casinos werden immer beliebter. Die Gründe sind vielschichtig, sie reichen von besseren Gewinnchancen, angenehmeren Spielen bis hin zu attraktiven Bonusangeboten. Doch welche Unternehmen sind eigentlich für die Vielzahl an Anbietern verantwortlich? Ich möchte dir gerne die beliebtesten Anbieter im Online-Gaming einmal genauer vorstellen, damit auch du einen Eindruck davon bekommst, welche Unternehmen hinter dem ganzen Glücksspielzirkus im Internet stehen.

N1 Interactive Casinos

Wohl kaum ein anderes Unternehmen kann in den vergangenen Jahren ein so großes Wachstum verzeichnen wie N1 Interactive. Neben einer eigenen Glücksspielseite betreibt N1 Interactive auch noch andere Online-Casinos. Das Besondere an N1 Interactive ist, dass sowohl Online Casinos mit einer MGA Lizenz als auch Anbieter mit einer Curacao Lizenz zum Unternehmen gehören.





Die beliebtesten N1 Interactive Casinos sind folgende:

Casino Universe – 100 % Bonus bis zu 500 Euro Willkommensbonus

Bingo Bonga – 20 % Cashback Willkommensbonus

Berry Casino – 105 % bis zu 200 Euro + 60 Freispiele Willkommensbonus

Kakadu Casino – 750 Euro + 150 Freispiele Willkommensbonus

N1 Casino – 400 Euro + 200 Freispiele Willkommensbonus

Die Anbieter mit MGA-Lizenz sind auf der Mittelmeerinsel Malta lizenziert. Bei den auf Curacao lizenzierten Anbietern sieht es etwas anders aus, sie sind häufig auf Zypern lizenziert. Ein unbestrittener Vorteil der Curacao Casinos ist, dass Einzahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin akzeptiert werden.

Gammix Limited Casinos

Ein weiterer große Name im Geschäft der Online-Casinos ist Gammix Limited. Gammix Limited besitzt genau wie N1 Interactive eine Gaming-Lizenz von der Maltese Gambling Authority (MGA). Gammix Casinos sind für besonders attraktive Willkommensboni und hohe Cashbacks bekannt.

Im Internet findest du viele Bewertungen zu Gammix Limited Casinos. In der Regel fallen diese genau so positiv aus wie die Bewertungen von N1 Interactive. Spieler haben die Möglichkeit, in einem regulierten Umfeld zu spielen und dabei attraktive Boni zu genießen.

Gammix Limited ist auf der Sonneninsel Malta beheimatet. Mittlerweile gehören mehr als 20 verschiedene Online-Casinos zu Gammix. Sämtliche Anbieter sind in Zusammenarbeit mit den besten und größten Spieleherstellern der Industrie entstanden. Unter anderem gehören folgende Online-Casinos zu Gammix Limited:

Wunderwins Casino – 100 % Bonus bis zu 550 Euro + 100 Freispiele Willkommensbonus

Craze Play Casino – Bis zu 500 Euro Bonus und 20 % Cashback Willkommensbonus

LocoWin Casino – Bis zu 1850 Euro Bonus Willkommensbonus

BetOriginal Casino – 100 % Bonus bis zu 500 Euro + 100 Freispiele Willkommensbonus

Aspire Global Casinos

Hinter Aspire Global verbirgt sich ein weiterer führender Anbieter im iGaming. Das Besondere bei Aspire Global ist, dass dieses Unternehmen viele White Label Casinos führt. Was ist ein White Label? Unter White Label versteht man hier, dass Aspire Global die gesamte Struktur zum Betreiben des Online-Casinos bereitstellt. Das beginnt bei der Integration von Spielen, der Zahlungsabwicklung und hört bei der Bereitstellung der Lizenz auf.

Wie auch bei anderen großen Anbietern findest du die großen Anbieter wie NetEnt, Microgaming und Thunderkick bei Aspire Global Casinos. Des Weiteren sind Serviceleistungen wie das Erstellen von Bonuskampagnen oder auch VIP-Betreuung möglich. Mittlerweile beschäftigt Aspire Global mehr als 200 Mitarbeiter in über 50 unterschiedlichen Online-Casino Märkten.

Unter anderem gehören folgende Anbieter zur Aspire Global Gruppe:

ZetBet Casino – 100 % Bonus bis zu 300 Euro Willkommensbonus

Luckster Casino – 100 % Bonus bis zu 200 Euro Willkommensbonus

Magic Red Casino – 100 % Bonus bis zu 200 Euro Willkommensbonus

Casiplay Casino – Bis zu 800 Euro Bonus Willkommensbonus

Millionpot Casino – Bis zu 400 Euro Bonus Willkommensbonus

Dial Media Ltd Casinos

Dial Media ist mit den oben genannten Anbietern vergleichbar. Auch hier sitzt ein Unternehmen hinter vielen Online-Casinos. Dial Media wurde bereits im Jahr 2010 gegründet und gehört zu den am längsten operierenden Unternehmen in dieser Größe. Online-Casinos von Dial Media sind sowohl von der MGA (Malta Gambling Authority) als auch aus Curacao lizenziert. Ich habe die beliebtesten inklusive Willkommensbonus für dich herausgesucht:

Whamoo Casino – 100 % bis zu 200 Euro Willkommensbonus

Spinnalot Csaino – Bis zu 600 Euro Willkommensbonus

Omni Slots Casino – 100 % bis zu 300 Euro Willkommensbonus

Fruits4Rreal Casino – 125 % bis zu 125 Euro Willkommensbonus

Deine Vorteile bei den genannten Anbietern

Unternehmen mit mehreren Online-Casino Marken sind aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Größe zwangsläufig absolute Experten auf dem iGaming Markt. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Dank ihrer Finanzkraft und verschiedenen Gaming-Lizenzen bist du als Spieler bei den genannten Anbietern hervorragend aufgehoben. Des Weiteren hast du die Möglichkeit von den attraktiven Willkommensboni zu profitieren.

Eigenständige Unternehmen wie Bwin, Betway oder Unibet sind selbstverständlich nicht weniger seriös. Auch hier kannst du Willkommensangebote sowie weitere Boni nutzen. Der Unterschied zu den genannten Anbietern liegt allerdings darin, dass bei N1 oder Gammix die Kompetenz auf mehrere Anbieter aufgeteilt wird.

Persönliche Meinung

Du bist gerade auf der Suche nach ein wenig Spaß und Nervenkitzel im Netz? Dann versuche es doch mal im Online-Casino. Das Wichtigste ist, dass du nicht auf unseriöse Anbieter hereinfällst. Achte darauf, dass das von dir ausgewählte Online-Casino lizenziert ist und lies dir vorher die ein oder andere Casino-Bewertung durch, um einen ersten Eindruck vom Anbieter zu bekommen. Das Geschäft der Online-Casinos boomt, nicht erst seit der Corona-Krise. Glücksspiel verlagert sich immer mehr von den Spielhallen der Republik in die Wohnzimmer, aus gut nachvollziehbaren Gründen.

Abschließend empfehle ich dir, dass du dich bei möglichst vielen unterschiedlichen Online-Casinos registrierst. Das hat den Vorteil, dass du von jeder Bonusaktion Gebrauch machen kannst. Mach dir am besten eine Liste, damit du nicht durcheinander kommst, denn Multi-Accounts sind bei jedem Anbieter ein Verstoß gegen die AGB und können dazu führen, dass Gewinne nicht ausbezahlt werden.

Quelle: XBU