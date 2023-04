Veronica Harbison wechselt von Bethesda zu inXile Entertainment XBU ringdrossel am Fr, 21.04.2023, 11:15 Uhr

Die ehemalige Starfield Quest Designerin Veronica Harbison hat laut ihrem LinkedIn-Profil zu einer neuen Stelle bei inXile Entertainment von Microsoft gewechselt. Dort arbeitet sie ebenfalls als Quest Designerin.

Das könnte also demnächst interessante Quests in dem nächsten Titel des Studios geben. Vielleicht befindet sich ja ein neues Wasteland in Entwicklung? Lassen wir uns mal überraschen.

