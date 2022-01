Vagante ist jetzt auf Xbox erhältlich XBU MrHyde am Fr, 28.01.2022, 17:00 Uhr

Der spanische Indie-Publisher BlitWorks freut sich bekannt zu geben, dass das Roguelite-Jump’n’Run Vagante für XBOX One, Series S|X, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch zum Preis von 13,99 EUR erhältlich ist. Der Titel ist das erste und bisher einzige Projekt, das das dreiköpfige nordamerikanische Studio Nuke Nine zusammen mit dem Komponisten Sam English veröffentlicht hat. In Vagante können sich Spieler lokal oder online mit bis zu 3 anderen auf die Suche nach einem unglaublichen Schatz machen und sich den gefährlichen Dungeons stellen, die von wilden Kreaturen und Bossen bewohnt werden.



Vagante ist ein herausforderndes klassenbasiertes Roguelike mit Schwerpunkt auf Kämpfen. Das Gameplay ist von der Spelunky-Reihe und Dungeon Crawl Stone Soup beeinflusst, die Grafik verwendet nicht saturierte, aber warme Farben in einem eher düsteren Stil, der von Titeln wie Final Fantasy Tactics und Vagrant Story beeinflusst ist.

Quelle: BlitWorks