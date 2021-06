Urban Trial Tricky Deluxe Edition rollt auf der Xbox an XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 14:30 Uhr

Fans von Motocross-Spielen, die in Richtung Tony Hawk gehen sollten die Ohren spitzen - denn ab dem 22. Juli könnt ihr unter anderem auf der Xbox One in über 30 Leveln eure besten Tricks zeigen.

Ihr könnt in der Urban Trial Tricky Deluxe Edition natürlich euer Bike und euern Fahrer vollständig anpassen und so all die Rampen und Hindernisse meistern, die euch das Spiel in den Weg wirft. Für ein wenig Wettstreit sorgen Online-Bestenlisten.

Und das Beste: Flüssige 60 Frames werden uns versprochen. Also, werft schon einmal die Motoren an, übt im Garten die Backflips und Co. und rast dann ab dem 22. Juli los. Ein erster Trailer macht schon Lust auf mehr:

Quelle: Tate Multimedia S.A.