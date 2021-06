Tricks und Kombos im Video zu Urban Trial Tricky XBU TNT2808 am Sa, 26.06.2021, 16:00 Uhr

Wilde Tricks und ausufernde Kombos sind genau das, was ihr sucht? Dann solltet ihr euch das neueste Video zu Urban Trial Tricky Deluxe Edition nicht entgehen lassen. Das Spiel wird am 22. Juli unter anderem für die Xbox One erscheinen.

Neben Kombos und fetten Tricks erwartet euch auch noch:

Man kann nicht Freestyle ohne Style buchstabieren : Es geht um Ausdruck, wenn ihr Tricks und Kombos zu euerm ganz persönlichem Stil zusammenstellt. Noch wichtiger ist aber, eine unfassbare Anzahl an Tricks in eine Kombo zu packen, um euern Freunden zu zeigen, wer die Hosen anhat.

: Es geht um Ausdruck, wenn ihr Tricks und Kombos zu euerm ganz persönlichem Stil zusammenstellt. Noch wichtiger ist aber, eine unfassbare Anzahl an Tricks in eine Kombo zu packen, um euern Freunden zu zeigen, wer die Hosen anhat. Führung ist eine Aktion, keine Position : Es ist eine Sache, gegen eure Geschwister oder Mitbewohner anzuführen, aber eine ganz andere, in Online-Bestenlisten ganz oben mitzumischen.

: Es ist eine Sache, gegen eure Geschwister oder Mitbewohner anzuführen, aber eine ganz andere, in Online-Bestenlisten ganz oben mitzumischen. Ein Trick, zwei Tricks, drei Tricks, KOMBO : Verknüpft die krassesten Tricks zu einer wundervollen, flüssige und vor allem highscoreknackenden Kombo.

: Verknüpft die krassesten Tricks zu einer wundervollen, flüssige und vor allem highscoreknackenden Kombo. Habt einfach Spaß: Auch wenn Highscores verführend sind, soll es im einfach zu erlernenden Spiel vor allem um Spaß gehen.

Quelle: Tate Multimedia S.A.