Update bringt neue Inhalte in War Thunder XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 19:15 Uhr

Dutzende neue Fahrzeuge, zwei Schauplätze und bessere Grafik (auf dem PC) - das alles ist im neuen Update zu War Thunder enthalten. Was euch in "Direct Hit" erwartet? Wie haben die Pressemeldung für euch:

Das Update verbessert das Spiel in allen Facetten. Neue Inhalte wie der sowjetische Kampfjet MiG-27M mit gelenkten Bomben, der schwedische Abfangjäger JA37C Jaktviggen, der schwere Kreuzer USS Pittsburgh und der italienische Schützenpanzer C13 T90 sorgen für neue Erlebnisse, neue visuelle Effekte und überarbeitete 3D-Modelle bereits vorhandener Fahrzeuge lassen das Spiel besser aussehen, während Änderungen an der Benutzeroberfläche für mehr Komfort sorgen. War Thunder unterstützt jetzt auch NVIDIA Technologie DLSS 2.2, die eine hohe Qualität und hochauflösende Grafik ohne Einbußen bei der FPS-Leistung bietet.

Die JA37C Jaktviggen ist ein Abfangjäger aus der Viggen-Familie, der in den 1980er Jahren in Dienst gestellt wurde und lange Zeit eine "Aushängeschild" der Königlichen Schwedischen Luftstreitkräfte war. Die ungewöhnliche Konstruktion der Zelle, die effizienten Klappen und die Luftbremsen des Jägers ermöglichen enge Kurvenmanöver mit einer sehr guten Rollrate. Die Variante JA37 der Viggen wurde entwickelt, um die Aufgaben eines Abfangjägers zu übernehmen, daher liegt das Hauptaugenmerk in der Bewaffnung auf den Luft-Luft-Raketen, einschließlich der völlig neuen RB71 mit Radarsteuerung, einer großen Reichweite und einer G-Toleranz von 30G.

Das Update Direct Hit bringt auch realistische und besser aussehende Effekte von Wasser, das mit physischen Objekten wie Projektilen und Granaten interagiert. Explosionen in Munitionslagern und Schiffsbrände wurden ebenfalls überarbeitet. Flugzeugfans sollten sich das neue Äußere der kultigen B-17-Bomber ansehen. Die Anzahl der Polygone bei den aktualisierten Modellen wurde verdreifacht und die Texturen wurden viermal so groß.

Die Auswahl an Karten für die Verbundenen Schlachten für Boden- und Luftfahrzeugen wurde ebenfalls erweitert. Der "Raumhafen" basiert auf der Karte aus dem Aprilscherz-Event von "Warfare 2077" und bietet ein offeneres Schlachtfeld rund um das begrenzte Stadtzentrum. "Breslau" konzentriert sich auf den Stadtkampf und das Design wurde von der Belagerung von Breslau (heute Wrocław) inspiriert, die in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs stattfand. Auch die Seeschlachten haben eine wichtige Verbesserung erfahren: Das Feuerleitsystem wurde um ein Fadenkreuz, UI-Treffer für den Status der einzelnen Geschütze und eine praktische Leitmarkierung erweitert.

Schließlich fügt das Update auch offiziell Inhalte hinzu, die von War Thunder-Spielern im Rahmen des Revenue-Share-Programms erstellt wurden. Timur "_PtaXa_" Taniya entwickelte das detaillierte Cockpitmodell für den deutschen Bomber He 111 H-16, während Daniil "Joy_Division__" Zaytsev das deutsche Flugboot BV 138 erstellte.

Quelle: Gaijin Entertainment