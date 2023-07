Atomic Heart-Roboter in den Schlachten von War Thunder XBU MrHyde am Do, 13.07.2023, 16:00 Uhr

Gaijin Entertainment kündigt an, dass im Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder ein Event über sowjetische Roboter begonnen hat, welches eure Sichtweise über die Prinzipien der Kriegsführung völlig verändern wird. Einzigartige Kampfmaschinen aus der Welt des Spiels Atomic Heart treffen auf konventionelle Panzer, Bodenfahrzeuge und Hubschrauber, die von der UdSSR und den USA während des Kalten Krieges produziert wurden. Das Event Atomic Thunder ist bereits für die Spieler verfügbar und wird bis zum 31. Juli laufen.



In Atomic Thunder werden die Spieler in zwei Teams eingeteilt, die konventionelle Kampffahrzeuge wie die Panzer T-55A und M-60, die Hubschrauber AH-1 und Mi-24 sowie einzigartige Kampffahrzeuge aus Atomic Heart einsetzen. Der Kampfroboter Hedgie kann sich zu einer Kugel zusammenrollen und blitzschnell über das Schlachtfeld bewegen, hochspringen und Feinde von oben angreifen sowie sie aus der Ferne mit Zielsuchraketen mit HEAT-Sprengköpfen bekämpfen. Der Laser-Pchela ist eine flinke Flugdrohne, die mit einem Laser angreift. Der Reparatur-Pchela schließlich kann verbündete Fahrzeuge und Roboter reparieren sowie den Burav herbeirufen, eine mächtige Kampfmaschine, die Feinde von unten angreift.



Für Erfolge in der Schlacht erhalten die Spieler einzigartige Dekorationen und Avatare im Stil von Atomic Heart.

Quelle: Gaijin Entertainment