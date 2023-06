Französische Marine in War Thunder eingetroffen XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 14:15 Uhr

Gaijin Entertainment kündigt den Release des großen Updates La Royale für das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder an. Mit dem Update starten Closed-Beta-Tests der Französischen Marine, welche auch in der Neuzeit ihren traditionellen Beinamen La Royale ("die Königliche") bewahrt hat. Darüber hinaus fügt das Update Dutzende weiterer Modelle von Boden-, Luft- und Marinefahrzeugen hinzu - zum Beispiel die auch französische Panzerhaubitze Au F1, den ersten indischen Panzer im Spiel, Vijayanta, und den amerikanische "Bombcat" F-14B. Die Spieler bekommen auch eine überarbeitete Flugphysik und visuelle Effekte von Raketen, neue Karten und weiteren Content.



Ziemlich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erlitt die französische Flotte ein trauriges Schicksal. Frankreich wurde an Land besiegt und kapitulierte, woraufhin einige französische Kriegsschiffe direkt in den Häfen von den Briten versenkt wurden. Die einstigen Verbündeten befürchteten, dass die französischen Schlachtschiffe und Kreuzer von Deutschland erbeutet und gegen sie eingesetzt würden. Im Update La Royale werden die Spieler auf Schiffe mit sehr unterschiedlichen Schicksalen treffen - vom Kreuzer Colbert, der in Toulon durch britische Granaten versenkt wurde, bis hin zum Zerstörer La Malin, der Teil der Freien Französischen Marine wurde. Um zu den Ersten zu gehören, die an der Closed Beta von Frankreichs Hochseeflotte teilnehmen und exklusive Boni erhalten, können Spieler Early-Access-Pakete mit Premium-Schiffen erwerben.



Der indische Panzer Vijayanta ist eine Exportvariante des britischen Vickers Mk.1, der einen Infrarotscheinwerfer, Seitenschürzen und HEATFS-Granaten für die bekannte präzise und schnell feuernde Kanone Royal Ordnance L7A1 erhielt. Die mächtige französische Panzerhaubitze Au F.1, die auf dem Chassis des Panzers AMX-30 basiert, ist mit einem Geschütz vom Kaliber 155 mm mit Ladeautomat und mechanisiertem Munitionsmagazin mit 36 Schuss ausgestattet. Diese Selbstfahrlafette ist noch immer bei den Armeen von Frankreich, Saudi-Arabien und Kuwait im Einsatz.



Die F-14B ist eine verbesserte Variante der beeindruckenden F-14A mit einem erheblich vergrößertem Waffenarsenal und einer verbesserten Steigrate. Neben moderneren Luft-Luft-Raketen erhielt das Kampfflugzeug ein Zielgerät als Teil des LANTIRN-Systems und Paveway II-Lenkbomben sowie einen neuen Waffentyp - Bomben mit Bremsvorrichtung für Tieffliegerangriffe, um das risiko zu mindern, das eigene Flugzeug durch Bombensplitter zu beschädigen.



Die neue Karte "Iberische Burg", die für die verbundenen Boden- und Luftschlachten ausgelegt ist, führt die Spieler in eine Touristenstadt an der Ostküste der Balearen. Und die neue Seekarte "Franz Josef Land" führt eine neue Mechanik ein - zerstörbare Küstenbefestigungen mit Geschützen, die auf die Schiffe der Spieler schießen.

Quelle: Gaijin Entertainment