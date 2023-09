Unsere Tipps - So holst du das Maximum aus deinen Gift Cards heraus XBU MrHyde am Do, 28.09.2023, 12:45 Uhr

Du bist ein begeisterter Gamer und interessierst dich für Xbox Giftcards? Dann solltest du wissen, dass diese Kärtchen aus Plastikkärtchen durchaus mehr Potenzial haben, als so mancher glauben mag. In diesem Artikel erfährst du, wie du das Maximum aus deinen Giftcards herausholen kannst!

Clevere Einsatzmöglichkeiten

Es gibt viele clevere Wege, wie sich das Potenzial einer Gift Card voll ausschöpfen lässt. Hier sind einige davon:

Punktesysteme und Rewards

Einige Anbieter bieten sogar Punkte für den Kauf von Giftcards. Diese Punkte kannst du später gegen echte Prämien wie exklusive Skins oder sogar ganze Spiele einlösen.



Clever einkaufen während Sales-Events

Statt die Karte einfach für den nächsten schnellen In-Game-Kauf zu verwenden, könntest du smarter sein - indem du etwa während des Black Fridays oder anderen Events einkaufst. Hier bieten einige Anbieter ihre Karten zu reduzierten Preisen an. Das heißt für dich: gleicher Spaß, nur günstiger.



Wechselkursgebühren clever umgehen

Der Einsatz einer Gift Card als alternative Währung für internationale Einkäufe hat den Vorteil, dass du Wechselkursgebühren umgehen kannst. Wenn du beispielsweise oft im US-amerikanischen Xbox-Store einkaufst, wäre es sinnvoll, eine in US-Dollar ausgestellte Xbox Giftcard zu erwerben. Auf diese Weise bezahlst du den exakten Betrag, der im US-Store angegeben ist, ohne zusätzliche Kosten für die Währungsumrechnung.

Betrug und wie man ihn vermeidet

Vorsicht! Wo Licht ist, ist auch Schatten. Betrug mit Giftcards, besonders in der Gaming-Welt, nimmt zu. Gefälschte Wettbewerbe oder scheinbar legitime E-Mails von Spieleentwicklern versprechen kostenlose Giftcards, die sich später als Luftschlösser entpuppen. Ein vertrauenswürdiger Anbieter von Xbox Giftcards ist unter anderem gamecardsdirect.com.



Das kannst du tun um sicherzugehen

Kaufe Gift Cards nur von verifizierten Händlern und überprüfe vorher deren Bewertungen. Achte bei der Einlösung der Karten vielleicht sogar auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um dein Konto zu schützen.

Wie Gift Cards die Gaming-Industrie beeinflussen

Das Geschäft mit den Gift Cards hat sich zu einem enorm wichtigen Bestandteil der Gaming-Industrie entwickelt. Entwickler nutzen sie unter anderem, um Spieler zu exklusiven Events oder besonderen Veröffentlichungen zu locken.



Exklusive Events und Angebote

Manchmal gibt es zeitlich begrenzte Angebote oder Events, bei denen du deine Giftcard einlösen kannst, um Zugang zu exklusiven In-Game-Elementen zu erhalten. Dadurch wird der Spieler motiviert, aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen.



Community Building

Auch der soziale Aspekt im Gaming wird durch Giftcards gefördert. So kannst du z. B. deinen Freunden eine Freude bereiten – ihnen In-Game-Items oder Skins schenken.

Fazit: Eine neue Gaming-Ebene

Der Markt für Giftcards wächst und beeinflusst die Gaming-Welt auf vielfältige Weise. Ob als kluge Sparstrategie, Absicherung gegen Betrug oder als soziales Tool für großzügige Spieler – Giftcards sind ein vielseitiges Tool. Also, das nächste Mal, wenn du eine Gift Card in den Händen hältst, denke an unsere Tipps.

Quelle: XBU