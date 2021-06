Ubisoft startet den Forward Sale mit Rabatten XBU TNT2808 am Do, 10.06.2021, 16:15 Uhr

Habt ihr bei all den Spielenews auch Lust aufs Gaming bekommen? Dann schaut doch mal im Ubisoft-Store vorbei. Da startet nämlich gerade der Ubisoft Forward Sale, mit Rabatten von bis zu 75 Prozent. Egal ob PC oder Konsole, Anno oder Assassin's Creed, es dürfte für jeden etwas dabei sein.

Ihr habt was passendes für die Xbox One oder Xbox Series X/S gefunden? Dann spart noch ein wenig mehr - mit dem Gutscheincode "FORWARD". Der zieht noch einmal 10 Euro von euerm Einkauf ab. Nutzen könnt ihr ihn ab 15 € Einkaufswert, auch auf rabattierte Artikel. Der Sale läuft noch bis zum 22. Juni um 17 Uhr, also schaut doch mal rein.

Quelle: Ubisoft