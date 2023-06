Kostenlose Testversion zur Ubisoft Forward erhältlich XBU MrHyde am Fr, 09.06.2023, 16:15 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Ubisoft+, der Abo-Service von Ubisoft, ein kostenloses Probeabo im Rahmen der Ubisoft Forward anbietet. Spieler, die sich für Ubisoft+ Multi-Access anmelden, erhalten ein kostenloses, siebentägiges Probeabonnement, das ihnen Zugang zur Ubisoft+ Bibliothek auf PC über Ubisoft Connect, Xbox Series X|S und Xbox One gewährt. Interessierte können sich ab sofort und noch bis zum 21. Juni für das kostenlose Probeabo anmelden. Die Ubisoft Forward selbst findet am 12. Juni um 19:00 Uhr statt.

​

​Ein Abonnement von Ubisoft+ bietet Zugang zu Premium-Editionen, kommenden Neuerscheinungen wie Assassin's Creed Mirage und The Crew Motorfest, bereits veröffentlichten Spielen wie Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Siege und Riders Republic sowie beliebten Spieleklassikern. Ubisoft+ enthält außerdem eine wechselnde Sammlung von Indie-Spielen, um mit dem Abo-Service immer wieder neue Spiele und Geschichten entdecken zu können.

Quelle: Ubisoft