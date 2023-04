Ubisoft+ Multi Access jetzt auf Xbox verfügbar XBU MrHyde am Fr, 14.04.2023, 18:00 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Der Abo-Service Ubisoft+ ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One über das Ubisoft+ Multiplattform-Modell namens Ubisoft+ Multi Access erhältlich ist. Ubisoft+ Multi Access bietet Spielern die Möglichkeit, mit einem einzigen Abonnement auf mehreren Plattformen zu spielen, darunter PC über Ubisoft Connect, Amazon Luna und jetzt auch Xbox. Der Preis für ein Monatsabo von Ubisoft+ Multi Access beträgt 17,99 €.



Ubisoft+ bietet eine wachsende Bibliothek von Ubisoft-Titeln - darunter die neuesten Releases direkt zum Tag der Erstveröffentlichung, sowie DLCs und Games-Klassiker. Alle, die ein Ubisoft+- Abo besitzen, erhalten außerdem 10% Rabatt auf alle Käufe von ingame-Währungen.



Alle, die Ubisoft+ Multi Access abonniert haben, können ihr Xbox-Konto mit ihrem Ubisoft+ Multi Access verknüpfen und erhalten somit Zugriff auf Premium-Editionen kommender Veröffentlichungen sowie Zugang zu beliebten Spielen aus dem Ubisoft-Katalog wie beispielsweise Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division 2, Far Cry 6 und mehr. Cross-Progression wird für eine ausgewählte Anzahl von Titeln möglich sein.



„Die Partnerschaft mit Xbox, um Ubisoft+ Multi Access auf Xbox-Konsolen einzuführen, erweitert unser Abonnement-Angebot und bietet unseren Spielerinnen und Spielern einen Mehrwert und eine größere Auswahl“, sagt Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development bei Ubisoft. „Xbox-Konsolenspieler:innen haben jetzt uneingeschränkten Zugang, um unsere Spielewelten über die umfangreiche Spielebibliothek von Ubisoft zu entdecken."



„Genau wie wir möchte Ubisoft mehr Spiele mehr Menschen zugänglich machen, und heute beschleunigen wir diese Bemühungen gemeinsam", sagt Sarah Bond, Corporate Vice President of Creator Experience and Ecosystem bei Microsoft. „Mit der Einführung von Ubisoft+ auf Xbox bieten wir allen, die auf Xbox-Konsolen spielen, einen weiteren umfangreichen Games-Katalog, den sie als Abonnement erkunden können."

Quelle: Ubisoft