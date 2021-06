Ubisoft-News zu Watch Dogs: Legion, Brawlhalla und The Crew 2 XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 11:30 Uhr

Vor der Ubisoft Forward-Präsentation gab es eine Pre-Show, die ein paar Neuigkeiten ans Licht brachte. Da es sich um eher kleinere Neuigkeiten zu Watch Dogs: Legion, Brawlhalla und The Crew 2 handelte, fassen wir das Wichtigste für euch zusammen.

Los geht's mit Watch Dogs: Legion. Die Erweiterung Bloodline hat jetzt endlich einen Veröffentlichungstermin, am 06. Juli wird es unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S soweit sein. Dann schlüpfen wir wieder in die Rolle von Aiden Pierce aus dem ersten und Wrench aus dem zweiten Watch Dogs. Die Geschichte spielt vor der Ereignissen von Watch Dogs: Legion und bietet einige Missionen und Nebenmissionen.

In Brawlhalla kommt es hingegen zu einem epischen Crossover. Ab dem 16. Juni mischen nämlich die Teenage Mutant Ninja Turtles mit! Ein In-Game-Event beschert euch dabei einen neuen Spielmodus, Crew Battles, einen neuen K.O.-Effekt mit Shredder und dem Foot Clan sowie Signaturangriffe für die Turtles mit Meister Splinter und Casey Jones. Eine neue Karte, die an die Kanalisation angelehnt ist, darf natürlich nicht fehlen!

Und was gibt es zu The Crew 2 zu berichten? Seit 2014 hat man mehr als 30 Millionen Spieler zu verzeichnen, weshalb man bis zum 30. Juni die Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 für nur einen einzigen Crew Credit erwerben kann! Zur Feier wird zudem vom 23. bis zum 29. Juni ein spezieller Live Summit stattfinden.

Quelle: Ubisoft