Ubisoft erweitert das The Division-Universum Knuffte am Fr, 07.05.2021, 14:15 Uhr

Ubisoft hat große Pläne. Im Jahr 2016 startete The Division und brachte Ubisoft mehrere Verkaufsrekorde ein. Auch The Division 2 zählt für das Unternehmen zu den erfolgreichsten Spiele 2019. Nun hat Ubisoft seine Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt.

Als Teil dieser Erweiterung der Franchise enthüllte Ubisoft heute Tom Clancy's The Division® Heartland, ein brandneues Free-to-Play-Spiel, das im The Division-Universum spielt. Die Entwicklung wird von Red Storm Entertainment geleitet, einem Studio mit enger Bindung zu den Tom Clancy-Lizenzen, das auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat. Tom Clancy's The Division® Heartland wird ein eigenständiges Erlebnis sein, das auf PC, Konsole und Cloud-Plattformen im Jahr 2021-22 erhältlich sein wird. Ubisoft kündigte außerdem Pläne an, die The Division-Marke auf Mobilgeräte zu bringen, um das Universum einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Weitere Details zu diesem Projekt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.





Schließlich wird Tom Clancy's The Division® 2 auch brandneue Inhalte als Teil eines Updates erhalten, das Ende 2021 erscheint. Ubisoft Massive ist mit Unterstützung von Ubisoft Bukarest federführend bei der Entwicklung dieser neuen Inhalte, die einen komplett neuen Spielmodus und neue Methoden zum Aufleveln von Agenten beinhalten werden, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Build-Vielfalt liegt. Weitere Details zu diesem Update werden noch vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.



The Division erweitert zudem das Angebot transmedialer Inhalte durch einen Film, mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen, der in Zusammenarbeit mit Netflix produziert wird. Der Film wurde von der Kulisse des Spiels inspiriert und wird von Regisseur Rawson Marshall Thurber inszeniert. Zudem erscheint ein Roman von Aconyte. Dessen Geschichte spielt nach den Ereignissen von The Division 2 und befasst sich mit den Auswirkungen des Ausbruchs in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten, in denen Agents um die Sicherung der Nachschubrouten kämpfen. Weitere Informationen zu den transmedialen Inhalten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Ubisoft