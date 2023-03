Überblick über die wichtigsten Game-Releases 2023 XBU MrHyde am Mo, 06.03.2023, 13:45 Uhr

Zahlreiche Titel wurden für das Jahr 2023 angekündigt. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, welche neue Games im Jahr 2023 herauskommen und was sie den Spielern bieten werden. Interessant und beliebt sind auch weiterhin seriöse Casino-Spiele, wie sie die Liste legale Casino Anbieter in Deutschland klar zeigt. In jedem Fall werden alle Plattformen bedient und die Spielergemeinde kann es kaum noch erwarten, bis die aktuellen Games im Jahr 2023 auf dem Markt erscheinen. Welche Spiele werden am sehnsüchtigsten erwartet und sorgen bereits zum jetzigen Zeitpunkt für einen regen Vorverkauf?

Everspace 2 – vermutlich im April 2023

Everspace 2 ist ein Weltraum-Action-Rollenspiel, das vom deutschen Entwickler Rockfish Games entwickelt wurde. Das Spiel bietet spannende Weltraumabenteuer, in denen Zocker als Piloten unterwegs sind und eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Spieler können in Everspace 2 auch in anderen Sternensystemen nach neuen Abenteuern suchen und sich verschiedensten Herausforderungen und Gefahren stellen. Dabei finden Spieler die Möglichkeit, das Raumschiff aufzuwerten, indem es mit mächtigen Waffen aufgerüstet wird und allerlei Verbesserungen vorgenommen werden. Das Spiel verwendet hochauflösende Grafiken, eine realistische Physik und umfangreiche Soundeffekte, um eine lebensechte Atmosphäre im Weltraum zu schaffen.

Minecraft Legends – April/Mai 2023

Der Nachfolger des beliebten Originals ist ein spannendes Spiel, das von Mojang entwickelt und veröffentlicht wurde. Hierbei werden laut Entwicklerangaben Elemente aus Action-MMORPG’s hinzugefügt, die es Spielern ermöglichen, mit anderen Spielern zu interagieren. Zusätzlich zu den allgemeinen „Überlebenselementen“ des früheren Spiels gibt es nun Kreaturen, Quests, Dungeons und Schlachtzüge sowie ein System für das Verzaubern von Waffen und Rüstungen. Durch seine dynamische Umgebung bietet der Nachfolger mehr Abwechslung als das ursprüngliche Spiel.

Die Spieler haben die Möglichkeit im Kampf andere Gegner zu besiegen und Erfahrungspunkte zu sammeln, um ihre Charakterstufe zu steigern und neue Fähigkeiten freizuschalten. Ferner besteht die Möglichkeit, mit anderen Spielern in Gruppen oder Gilden zu spielen und gemeinsam Abenteuer zu bestreiten. Es beliebt spannend, wie das Konzept ankommt. Eine Art Mischung aus Original Minecraft und mit Elementen klassischer Rollenspiele mit Multiplayer-Charakter.

Street Fighter 6 – Juni 2023

Street Fighter 6 ist ein Kampfspiel, das von Capcom entwickelt und voraussichtlich im Juni veröffentlicht wird. Mit dem neuen Spiel aus der Street Fighter-Reihe können Spieler in 3D-Grafik gegeneinander antreten, um den ultimativen Kampf zu gewinnen. Das Spiel bietet moderne Kampfkombinationen, Spezialattacken, Energieangriffe und andere innovative Funktionen. Es wird voraussichtlich fünf neue Charaktere sowie weitere spielbare Charaktere aus früheren Teilen enthalten. Zudem gibt es mehrere Modi, darunter den Arcade-Modus, Story-Modus und Online-Multiplayer für bis zu 8 Spieler. Endlich eine Fortsetzung der Kultserie.

Diablo 4 – Juni 2023

Hierbei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment, welches für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Spieler übernehmen die Rolle eines unsterblichen Helden auf der Suche nach dem mächtigen Diablo und seiner bösen Horde. Sie können zwischen den drei Klassen Barbar, Hexendoktor oder Zauberin wählen und in die gefährliche Welt des Sanctuarys reisen.

Mit verschiedensten Fertigkeiten und magischen Kräften können diese Monster bekämpfen, Dungeons erkunden und alte Ruinen erforschen. Auch die Geschichte des Spiels liefert viele Abenteuer, Bestien und Bösewichte. Eine neue Grafik-Engine ermöglicht es dem Spieler atemberaubende Umgebungen zu entdecken und epische Kämpfe zu schlagen. Zusammen mit einem dynamischen Tag-Nacht-Wechsel sowie intelligenteren Gegnern steht endlosem Spaß nichts mehr im Weg.

Stalker 2 – Dezember 2023

Ein beliebtes Open-World-Survival Horror-Videospiel von GSC Game World, das im Jahr 2023 für Microsoft Windows, Xbox Series X und S und Xbox One veröffentlicht wird. Es handelt sich um die Fortsetzung des ursprünglichen Stalkers aus dem Jahr 2007. Das Spiel spielt in einem postapokalyptischen Szenario im Osten Europas. Die Geschichte folgt der mysteriösen Zone von Tschernobyl, 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Der Spieler übernimmt die Rolle des Protagonisten „Skif“, eines Mitglieds der sogenannten stählernen Söhne.

Spieler müssen versuchen, die Zone zu erforschen und Geheimnisse zu lüften. Das Spiel bringt neue Features wie Tag/Nacht-Zyklen, Wetterverhältnisse und Waffenaufwertungen mit ein. Stalker 2 gibt dem Spieler mehr Kontrolle über seine Charakterzusammenstellung. Pflanzen können gesammelt und genutzt werden. Zudem gibt es wohl eine verbesserte künstliche Intelligenz. Außerdem bietet Stalker 2 diesmal Unterstützung für den Coop-Modus für bis zu 16 Spieler sowie viele andere Verbesserungen gegenüber den letzten Teilen der Serie.

Crysis 4 – noch offen

Vermutlich 2023 könnte dieser Klassiker erscheinen. Laut Angaben der Entwickler arbeiten diese mit Hochdruck daran, das Spiel noch vor Weihnachten 2023 auf den Markt zu bringen. Crysis 4 ist ein Ego-Shooter, der von Crytek entwickelt wird. Er wird als direkter Nachfolger des ursprünglichen Spiels (seitens der Handlung) aus dem Jahr 2007 betrachtet und bietet erweiterte visuelle Effekte, ein verbessertes Gameplay und neue Waffen. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen der Serie findet die Handlung diesmal in einer anderen Umgebung statt – auf dem Planeten Alpha Centauri.

Der Spieler übernimmt die Rolle eines Elite-Soldaten namens „Nomad“, der versucht, das Geheimnis hinter dem mysteriösen Verschwinden seiner Kameraden zu lösen. Neben dem Kampf gegen feindliche Soldaten und Aliens muss sich der Spieler auch mit äußeren Bedrohungen wie riesigen Sandstürmen oder schweren Schneefällen befassen, was das Spiel noch herausfordernder macht.

Erweiterung für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Ebenfalls dieses Jahr soll die laut Entwicklerangaben einzige Story-Erweiterung für das Spiel erscheinen. Natürlich von den Fans sehnsüchtig erwartet. Phantom Liberty ist ein Open-World-Rollenspiel, das sich in einer dystopischen Zukunft abspielt. In einer Welt voller Hightech und staatlicher Kontrolle werden die Spieler aufgefordert, als unerschrockener Rebell zu überleben und den Machthabern ihren Willen aufzuzwingen. Mit der Freiheit der Spielwelt können die Spieler ihre Rollenspiel-Fähigkeiten steigern und neue Wege erkunden, um der Story die nötige Gerechtigkeit zu verleihen.

Dazu gehört das Erschließen von Ressourcen, Netzwerken und Geldquellen, aber auch das Erforschen von Orten und das Lösen von Mysterien in einer riesigen freien Spielwelt. Neben dem Kampf gegen die Mächtigen bietet „Phantome Liberty“ eine Vielzahl authentischer Charaktere sowie tiefgreifende Storys und epische Abenteuer. Inwiefern die Erweiterung dem hohen Anspruch des Originals gerecht wird, bleibt offen. Schließlich zählt Cyberpunk 2077 zu den TOP Spielen mit extrem positiven Bewertungen. Vielleicht funktioniert es doch noch 2023 und der Titel wird aufgewertet. Die Fans werden sich freuen.

Quelle: XBoxUser