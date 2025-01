Two Point Museum stellt euch das Museum Management vor XBU MrHyde am Do, 30.01.2025, 12:30 Uhr

Two Point Museum entführt euch in eine Welt, in der Kunst und Chaos aufeinanderprallen und Exponate mit manchmal fragwürdigen Management-Entscheidungen kollidieren. Um angehende Kuratorinnen und Kuratoren vor bösen Überraschungen zu bewahren, wenn sie sich ab dem 4. März 2025 – dem Launch-Tag von Two Point Museum – ihr ganz eigenes Museumsimperium aufbauen, haben die Macher dieses Video vorbereitet, das einen Überblick über die Feinheiten und Fallstricke des Managements gibt.

Quelle: SEGA