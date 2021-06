Twelve Minutes erscheint im August XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 16:00 Uhr

Nur zwölf Minuten bleiben uns in Twelve Minutes, um den Mord an unserer Frau aufzuklären, an dem wir beteiligt sein sollen. Nach den zwölf Minuten? Na, da fängt das Ganze von vorne an. Die Zeitschleife ist elementarer Spielinhalt und das Kernstück.

Ein neuer Trailer zeigt uns endlich den Erscheinungstermin: Am 19. August wird Twelve Minutes für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen und auch im Game Pass veröffentlicht werden.

Quelle: Microsoft