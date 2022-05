Turnier in The King of Fighters XV steht bevor XBU TNT2808 am Do, 19.05.2022, 13:15 Uhr

Wollt ihr euch in The King of Fighters XV beweisen? Dann habt ihr bald schon die Möglichkeit dazu. Ein Turnier namens KOF XV ICFC Weekly Series startet schon am 26. Mai. Und ihr könnt auch auf den Xbox-Konsolen teilnehmen.

Die KOF XV ICFC Weekly Series ist ein offizielles Online-Turnier für THE KING OF FIGHTERS XV, organisiert von SNK und ten/o LLC. Das Turnier findet jeden Donnerstag in drei Regionen statt: Asien, Nordamerika und Europa. Die regionalen Gewinner werden in neun Runden ermittelt. Der Wettkampf basiert auf einem Punktesystem, die acht Bestplatzierten nach Runde acht ziehen in die Finalrunde neun ein.

Die europäischen Turnierrunden starten jeweils donnerstags um 19 Uhr. Spieler können pro Turnier bis zu 500 Dollar Preisgeld gewinnen. Im Finale locken 3.000 Dollar plus Geld, das aus Crowdfunding generiert wurde. Mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Webseite des Turniers.

Über ICFC:

ICFC ist die Abkürzung für Intercontinental Fight Club und ist ein Kampfspiel-Turnier, das seit 2020 von ten/o LLC organisiert wird. Derzeit bietet der ICFC wöchentliche Turniere beliebter Kampfspiele in Europa, Asien und Nordamerika und erfreut sich weltweit bei Fans großer Beliebtheit.

Quelle: SNK