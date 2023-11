TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 erhält neuen DLC XBU MrHyde am Mo, 13.11.2023, 14:30 Uhr

NACON und RaceWard Studio veröffentlichten einen neuen DLC für TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Der DLC trägt den Titel 2023 TT Races Roster und enthält offizielle Inhalte der diesjährigen Ausgabe der TT Isle of Man. Alle, die bereits die Deluxe-Version besitzen, können das Update kostenlos beziehen.



TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bietet mitsamt der bisher erschienen Inhalte nun insgesamt 43 Rennfahrer in ihren aktualisierten Versionen, darunter 12 neue Teilnehmer wie Josh Brookes und seine BMW M1000RR aus dem Jahr 2023. Unabhängig vom DLC 2023 TT Races Roster sind auch für alle, die das Grundspiel bereits besitzen andere neue Funktionen und Features, wie der neue Zeitfahrmodus für alle Plattformen, verfügbar. Dieser DLC wurde auch mit Blick auf die bevorstehende eSport-Saison von TT Isle Of Man entwickelt. Die dazugehörigen Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Nacon