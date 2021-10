Treasures of the Aegean für Xbox One bestätigt XBU ringdrossel am Fr, 15.10.2021, 09:30 Uhr

Die Entwickler von Numskull Games haben angegeben, dass das historische Schatzjäger-Spiel Treasures of the Aegean im November seinen Weg auf die Xbox One finden wird. Der Spieler erkundet dabei eine von Hand gezeichnete offene Welt und muss verschiedene Rätsel in den Zeitschleifen lösen, um eine uralte Prophezeiung zu erfüllen.

Treasures of the Aegean erscheint am 11.11.21 für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Numskull Games